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拖行撞死新北派出所長 女毒蟲包內搜出喪屍煙油、安非他命

聯合報／ 記者黃子騰林昭彰／新北即時報導

新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫昨晚盤查女毒犯遭開車拖行撞死，警方隨後2小時內逮捕30歲陳女，並在她的包包內搜出電子煙、喪屍煙油、安非他命，後續依殺人、妨害公務致死等罪嫌移送法辦。

據了解，陳女為毒品列管人口，2014年便曾因吸毒被警方逮捕，目前無業與父母同住，有毒品、侵占等刑案記錄。昨天深夜11時許，陳女駕車違停在土城區金城路二段新北地檢署附近，劉宗鑫與同仁靠近盤查，瞄到車內疑有毒品，隨即要求她下車。

當時劉宗鑫抓住陳女汽車方向盤，不料她卻猛踩油門，將劉宗鑫拖行約500公尺，更疑似刻意駕車逼近道路內側分隔島，讓劉宗鑫撞擊捷運施工護欄跌落，陳女隨即加速逃離現場，稍後棄車逃逸。

劉宗鑫全身多處骨折、頭部重創，緊急送醫搶救仍於凌晨宣告不治。警方稍後循線在土城區中央路二段查獲陳女，並在她的包包內搜出1小包安非他命、2支電子煙、1瓶約30毫升的依托咪酯喪屍煙油。

警詢後上午依刑法殺人罪、妨害公務致使公務人員死亡罪嫌、違反毒品危害防制條例，將陳女移送新北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

30歲陳姓女子涉嫌開車拖行撞死清水派出所所長劉宗鑫，警方今天清晨1時許，循線將她逮捕歸案，並在她包包內搜出電子煙、喪屍煙油、安非他命，全案依殺人等罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
30歲陳姓女子涉嫌開車拖行撞死清水派出所所長劉宗鑫，警方今天清晨1時許，循線將她逮捕歸案，並在她包包內搜出電子煙、喪屍煙油、安非他命，全案依殺人等罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
30歲陳姓女子涉嫌開車拖行撞死清水派出所所長劉宗鑫，警方今天清晨1時許，循線將她逮捕歸案，並在她包包內搜出電子煙、喪屍煙油、安非他命，全案依殺人等罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
30歲陳姓女子涉嫌開車拖行撞死清水派出所所長劉宗鑫，警方今天清晨1時許，循線將她逮捕歸案，並在她包包內搜出電子煙、喪屍煙油、安非他命，全案依殺人等罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
30歲陳姓女子涉嫌開車拖行撞死清水派出所所長劉宗鑫，警方今天清晨1時許，循線將她逮捕歸案，並在她包包內搜出電子煙、喪屍煙油、安非他命，全案依殺人等罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
30歲陳姓女子涉嫌開車拖行撞死清水派出所所長劉宗鑫，警方今天清晨1時許，循線將她逮捕歸案，並在她包包內搜出電子煙、喪屍煙油、安非他命，全案依殺人等罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝

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