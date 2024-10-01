又一起！嘉義毒販拒絕盤查衝撞警車 員警開車圍捕受傷送醫

新北市土城分局清水派出所長劉宗鑫昨遭逃逸車輛拖行喪命，引發基層員警憂心執勤安全。嘉義縣今天也傳員警受傷，水上分局水上派出所警員羅鴻偉今晨與同事偵辦毒品案件，駕駛巡邏車從後方包抄毒販車輛，卻遭衝撞導致脖子扭傷，幸送醫後無大礙。

據了解，35李姓男子疑似販賣新興毒品喪屍煙彈、毒品咖啡包，今天凌晨駕駛紅色轎車在水上鄉出沒，警方埋伏跟監許久準備收網，不料李男當時看見巡邏車跟在後面，就將車開進一塊空地，2輛巡邏車從後方包圍李男轎車，李男見狀加大油門迴轉，衝撞警車後逃逸。

警方表示，李男猛力衝撞巡邏車衝出去，導致警員受傷、巡邏車毀損，當時立即線上通報攔截圍捕，發現李男行蹤後，馬上以優勢警力圍捕，在水上鄉寬士村柳林國小旁逮捕李男，當場查獲喪屍煙彈、咖啡包等毒品，依違反毒品防治條例、公共危險罪嫌移送法辦。

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