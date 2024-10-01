涉凱米颱風「推車運屍」命案 精舍住持、信眾3人聲押

日前凱米颱風肆虐期間，台北市大安區一處精舍發生信眾不明原因死亡，卻遭人以膠帶綁在推車上，自附近餐廳送回精舍，事後死者存款遭提領一空。檢警懷疑精舍吳姓女住持及信眾李男、姜女3人涉案，昨將3人拘提到案，今移送台北地檢署複訊後，依殺人等罪嫌向法院聲押禁見。

今年7月間，凱米颱風帶著狂風暴雨襲台，北市於同月24、25日連續兩天宣布停班、停課放颱風假，24日警方獲報，一處位於大安區的精舍有人死亡，員警前往現場後，除發現死者倒地，現場疑似經過清理，報案的吳姓女住持則對死者死因交代不清。

檢警經調閱監視器畫面，發現死者颱風夜的風雨中，被人抬上推車再以塑膠袋、膠帶捆綁固定，自精舍附近某餐廳送回精舍。當時協助推車的信眾李男、姜女則供稱，當時死者身體並無異狀，只是不想自己走路。