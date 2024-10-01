所長殉職…民代發文悼「沒親口說謝謝」 網怒喊：嚴辦毒蟲

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聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫昨深夜攔查可疑車輛，開車陳姓女子心虛加速逃逸，劉遭拖行300公尺後撞護欄，送醫搶救不治。劉在同事、地方民代心中一向認真負責，市議員江怡臻說，劉個性善良溫和，在土城服務2年多，不幸殉職令人心碎、憤怒、不捨。

網路上也掀起一波討論，有人留言寫到，請嚴辦好嗎？跟三重警一樣都被毒蟲撞死，請不要高高舉起，輕輕放下。新北市長侯友宜也是警察出身，警察同仁很辛苦在抓壞人，請保障警察權益，幫無辜受害的警察討回公道。

江怡臻發文寫到，深夜傳來遺憾消息，土城清水派出所所長劉宗鑫夜間盤查持毒嫌犯，竟遭衝撞拖行，送醫不治。她回憶對劉的印象，稱讚他工作認真負責，個性善良溫和，在土城服務2年多，是相當優秀的警察。

市議員林金結說，「宗鑫所長，我永遠記得你那份為人處事的堅持與正義感」，得知這件憾事，無法接受到難以言語，感謝你為了這個社會付出了一切，「卻沒能等到大家親口對你說一聲謝謝」。

「沒作壞事看到警察撞警察做什麼。」市議員黃永昌說得氣憤，盼肇事逃逸的人一定要被嚴辦，還死者公道。

江怡臻說，新北市長侯友宜深夜第一時間也趕赴醫院，指示徹查、嚴辦，同時從優撫卹。她也要求市府全力協助，陪伴家屬，務必還給警察公平正義。

至於毒駕刑責，立法院去年三讀通過刑法部分條文修正，明定施用毒品而其尿液經檢驗達一定濃度值以上，而駕駛動力交通工具，可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；如果致人死傷，最重可處10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

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新北清水派出所所長劉宗鑫被拖行撞上護欄，送醫急救後不治。記者黃子騰／翻攝
新北清水派出所所長劉宗鑫被拖行撞上護欄，送醫急救後不治。記者黃子騰／翻攝

新北 毒品 毒駕 江怡臻 警察

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