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清水所長遭拖行撞護欄不幸殉職 凶殘女駕駛棄車逃遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫，昨晚11時許攔查1輛可疑轎車時，遭開車的陳姓女駕駛心虛加速逃逸，劉宗鑫遭拖行約300公尺後撞上護欄當場失去呼吸心跳，送醫後不幸殉職。土城警方調閱監視器追緝，將陳姓女駕駛逮捕，將朝殺人罪偵辦。

據了解，土城分局清水派出所所長劉宗鑫昨天深夜（9月30日）11時許正執行巡邏勤務，經過新北地檢署門口時發現1輛轎車違停在路旁上前攔查。劉宗鑫在駕駛座側盤查開車的女子時，發現車內有疑似毒品立即要求女駕駛下車，不料女駕駛竟踩足油門加速逃逸。

從監視器畫面中發現，當時劉宗鑫身體攀在車外，女駕駛竟仍加速竄逃約300公尺，至金城路與裕民街口時為讓劉員鬆手，竟開車擦撞中央護欄導致劉宗鑫倒地不起。警員隨即趕抵發現所長劉宗鑫已無呼吸心跳，立即通報救護車將所長送醫，但經急救後仍宣告不治。

土城分局立即調閱監視器緝凶，發現肇事車輛遭棄置駕駛不知所蹤，警方仍持續追緝，今天凌晨1時許將30歲的陳姓女凶嫌逮捕，目前已將陳女帶回警局偵訊，將朝殺人罪嫌偵辦。警方也將為不幸殉職的所長劉宗鑫爭取最高撫恤金。

陳姓女凶嫌駕車撞護欄導致所長劉宗鑫殉職。圖／翻攝自記者爆料網
陳姓女凶嫌駕車撞護欄導致所長劉宗鑫殉職。圖／翻攝自記者爆料網
所長劉宗鑫被拖行撞上護欄，送醫急救後仍宣告不治。記者黃子騰／翻攝
所長劉宗鑫被拖行撞上護欄，送醫急救後仍宣告不治。記者黃子騰／翻攝

殺人 監視器

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