土城分局清水所長攔查酒駕遇拒檢 遭撞拖行命危送醫

新北市土城分局清水所劉姓所長，今晚執行酒駕攔檢勤務攔下1輛車正盤查時，劉姓所長發現車內有毒品，立即要求駕駛下車，不料駕駛竟加速衝撞劉姓所長逃逸。救護人員到場時劉姓所長已無呼吸心跳，目前命危急救中。警方已鎖定嫌犯積極追緝。

據了解，今天晚間11時許警方正在金城路上實施酒駕攔檢勤務，當警方攔下1輛車正盤查時，劉姓所長突然發現車內有毒品，立即喝令駕駛熄火下車。不料駕駛竟突然踩足油門加速逃逸，劉姓所長被撞上並拖行至金城路與裕民街口才倒地，駕駛隨即加速逃逸。