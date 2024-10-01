聽新聞
0:00 / 0:00
土城分局清水所長攔查酒駕遇拒檢 遭撞拖行命危送醫
新北市土城分局清水所劉姓所長，今晚執行酒駕攔檢勤務攔下1輛車正盤查時，劉姓所長發現車內有毒品，立即要求駕駛下車，不料駕駛竟加速衝撞劉姓所長逃逸。救護人員到場時劉姓所長已無呼吸心跳，目前命危急救中。警方已鎖定嫌犯積極追緝。
據了解，今天晚間11時許警方正在金城路上實施酒駕攔檢勤務，當警方攔下1輛車正盤查時，劉姓所長突然發現車內有毒品，立即喝令駕駛熄火下車。不料駕駛竟突然踩足油門加速逃逸，劉姓所長被撞上並拖行至金城路與裕民街口才倒地，駕駛隨即加速逃逸。
其他警員立即上前追捕，並查看劉姓所長傷勢，驚見所長已無呼吸心跳，立即通報救護車將所長送醫，目前仍命危急救中。警方目前已鎖定兇嫌行蹤正積極追緝中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言