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高壓家庭 失業男口角刺死母親

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

高雄廿三歲鄭姓男子前晚在家與四十九歲母親起口角，涉持水果刀連刺母親多刀，其中一刀刺中右頸部，母親傷重不治；鄭男行凶後下樓，見姊姊返家脫口「我殺了媽媽」，被報警逮捕，檢方昨晚依殺害直系血親尊親屬罪嫌聲請羈押。

警方調查，鄭男和父母、姊姊一家四口住在高雄市前鎮區某公寓三樓，前晚六時許，鄭父騎車出門接女兒回家，在家的鄭男疑見母親在擦藥膏，因先前鄭母擦了藥膏會四處亂抹，鄭疑勸阻母親時雙方起口角。

鄭男疑因此盛怒，持水果刀朝母親刺殺多刀，其中一刀刺中右側頸動脈，鄭母鮮血噴濺，倒臥血泊中；鄭男行凶後下樓走出家門站在一樓，手上、衣服沾著血跡。

當時鄭父已接回女兒在附近停車，女兒先徒步返家，鄭男一見到姊姊便說「我殺了媽媽」，約五分鐘後鄭父也返家，得知兒子闖禍驚愕不已。

警、消獲報趕抵，鄭母頸動脈大量出血，已無呼吸心跳，送醫後不治，警方依現行犯逮捕鄭男，查扣凶刀；檢警昨相驗死者遺體，發現死者頸部遭刺五、六刀，致命傷在右側頸動脈。警詢後，檢方認為鄭男弒母行為情節重大，訊後依涉殺害直系血親尊親屬罪嫌向法院聲請羈押。

據了解，鄭男失業在家，鄭父退休，姊姊失業一個月，一家人長期處在高壓環境下。但非列管弱勢家庭，之前也沒通報家暴事件，高市社會局已派社工前往關心。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

失業 母親

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