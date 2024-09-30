男嫌母亂擦藥持刀刺死她 檢聲押、法院無保請回理由曝

家住高市前鎮區的23歲鄭姓男子昨晚疑因不滿49歲的母親亂擦藥膏，屢勸不聽，兩人起口角，鄭疑盛怒下，持水果刀朝母親刺殺多刀，其中一刀刺中右頸，致母親傷重不治；鄭行凶後走下樓，見姊姊返家吐露「我殺了媽媽」，檢方今晚依殺害直系血親尊親屬罪嫌聲押鄭男；法院審理後，認鄭男雖涉案情節重大，但無勾串之虞，加上家境不佳，讓鄭男無保請回。

警方調查，無業的鄭男和父母及姊姊一家四口同住在前鎮區某公寓三樓，昨晚6時43分許，鄭父騎車出門接女兒回家；豈料，在家的鄭男疑見母親在擦藥膏，因先前母親擦了藥膏，會四處亂抹，鄭見母親不聽勸，雙方起了口角。

鄭一氣之下，涉持水果刀朝母親頸部前後刺殺約5、6刀，其中1刀刺中母親右側頸動脈，致鄭母鮮血噴濺，倒臥客廳血泊中，鄭男行凶後，手上、衣服沾到母親血跡失神走出家門，在一樓呆立不知所措。

當時，剛好鄭父將女兒接送至機車停車處，女兒先徒步返家，鄭男見到姊姊吐露「我殺了媽媽」，鄭女央請鄰居幫忙報警，約4、5分鐘後，鄭父返家，得知妻子竟遭兒子殺害，痛心不已。

警消趕抵現場，鄭母因頸動脈大量出血，已無呼吸心跳，緊急送醫搶救，仍宣告不治。警方將鄭男依涉殺害直系血親尊親屬罪現行犯逮捕，並查扣水果刀。檢警今天相驗鄭母遺體，發現鄭母頸部遭砍5、6刀，致命傷在右側頸動脈，流血過多死亡。

警詢後，鄭男被依涉殺害直系血親尊親屬罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方認其弒母行為情節重大，向法院聲請羈押。法院審理後，認鄭男雖涉案情節重大，但無勾串之虞，加上家境不佳，籌不出保金，讓鄭男以無保請回。

據了解，鄭男長期失業在家，鄭父已退休，姊姊失業一個月，一家人長期處在高壓環境之下，豈料發生憾事。警方指，鄭家無通報家暴紀錄，非弱視中低收入戶，已通知社工單位關懷。

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