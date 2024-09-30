抓到了！寄恐嚇性騷信「快讓我舔」給4北市女民代 男子落網

台北市驚傳多名女性民意代表，陸續接獲恐嚇、性騷擾電子郵件，不分國民黨、民進黨都有，電郵內容充滿不雅字眼，如「超低賤母豬肉便器奴隸...」、「趕快讓我舔...」、「全都乖乖讓我舔...」。據了解，收到這封恐嚇、性騷擾電子郵件的北市民代，包括立委吳沛憶、議員鍾佩玲、游淑慧、顏若芳，至少4人以上。

北市刑大稍早根據IP位置追查，已經抓到寄電子郵件的48歲男子犯嫌，並查扣他的電腦、手機等設備；據悉，由於他受精神困擾，持有手冊，目前警方仍在釐清，他為何會寄電子郵件到民代的辦公室服務信箱。

北市議員顏若芳表示，她從9月24日到現在，Email幾乎天天都會有同一名民眾寄信過來，內文夾雜許多性羞辱言語，讓她和團隊不堪其擾，但她不會忍氣吞聲，已經向警方報案。

顏說，她也藉此向大眾示範，如果遇到這般言語羞辱，任何人都不應隱忍，應要勇於站出來捍衛自己的權益。