快訊

不斷更新／高雄、台南明停班課！北北基桃也宣布 全台1日颱風假一次看

中颱山陀兒接近…北市傍晚天空現奇景 夕陽伴雲層透出詭異紫光

山陀兒挾風雨…台9線台東太麻里「巨石」從天降 男駕駛撞上困車內

新北國中生命案宣判 檢方：「量刑過輕」將提上訴

中央社／ 新北30日電

新北國中生命案今天宣判，新北地院少年法庭認定少年與少女共犯殺人罪，依法減刑後，各判少女8年與少年9年徒刑。新北地檢署表示，量刑過輕，將依法提起上訴。

檢警查出，行凶少年、少女與被害學生就讀同一國中但不同班，少女於去年12月25日12時許至被害學生班級，因細故與被害學生發生口角後心生不滿，找少年一起回被害學生班上叫囂，導致雙方衝突。

檢警追查，少年先出拳毆打受害學生頭部後，再從口袋拿出1把彈簧刀，朝被害學生頸部、胸部、背部刺擊數刀；期間少女向一旁欲阻攔者喊「沒你的事就滾」，還說「給他死」等。

檢警調查，被害學生因此受有心臟、肺臟、腎臟損傷及大量出血而死亡。新北地檢署今年5月依殺人罪起訴少年與少女，全案由新北地院少年法庭審理。

少年法庭審酌，被害人寶貴生命消逝且造成家屬巨大傷痛，檢察官及被害人家屬都請求從重量刑；以及少年與少女在少年觀護所經多次晤談，已漸能覺察並反省自身過錯及不當言行等情狀，先依刑法第18條第2項「14歲以上未滿18歲人之行為，得減輕其刑」規定減刑後，依共同犯殺人罪判處少年9年徒刑、少女8年徒刑。

新北國中生命案今天宣判，各判少女8年與少年9年徒刑。情境示意圖。圖／Ingimage
新北國中生命案今天宣判，各判少女8年與少年9年徒刑。情境示意圖。圖／Ingimage

命案 國中生 新北 殺人

延伸閱讀

新北校園命案宣判 衛福部盼加強法治情感教育

割頸案僅判9、8年遭批太輕 新北地院：已漸能覺察反省

影／新北國中割頸案宣判 國教盟籲正視問題、修補漏洞

割喉案2嫌未成年被減刑 凶嫌父致歉：兒子比較愛玩

相關新聞

抓到了！寄恐嚇性騷信「快讓我舔」給4北市女民代 男子落網

台北市驚傳多名女性民意代表，陸續接獲恐嚇、性騷擾電子郵件，不分國民黨、民進黨都有，電郵內容充滿不雅字眼，如「超低賤母豬肉...

躲大陸拍影片自清「沒犯法」 黃紹庭羈押庭上全認了

國民黨高雄市議員黃紹庭疑涉浮報助理費，搜索當下卻從小港機場搭機躲到大陸廈門，躲了3天昨天才返台，黃在陸期間一度錄影片「自...

割頸命案乾妹囂張大喊「給他死」遭輕判 死者家屬求償2177萬

新北市國三生割頸命案今天宣判，法官認為郭、林2人已漸能覺察、反省自身過錯，分別判9年、8年。死者楊生父親痛批判刑太輕，無...

每天惡心字眼羞辱女性！至少4北市女議員遭恐嚇性騷 顏若芳：已備案

台北市最近有多名女性議員，陸續接獲恐嚇電子郵件，藍綠議員都有，電郵內容充滿性騷擾、性暴力及威脅性的不雅字眼，如「低賤母豬...

學者建議衛福部接手少輔會 保護司：無一加一大於二效益

新北市去年底發生校園割喉案敲響社會警鐘，中正大學犯防所教授鄭瑞隆說，各縣市少輔會目前主責幕僚單位是警察局少年隊，但輔導需...

新北國中生命案宣判 檢方：「量刑過輕」將提上訴

新北國中生命案今天宣判，新北地院少年法庭認定少年與少女共犯殺人罪，依法減刑後，各判少女8年與少年9年徒刑。新北地檢署表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。