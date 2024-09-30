新北國中生命案宣判 檢方：「量刑過輕」將提上訴

新北國中生命案今天宣判，新北地院少年法庭認定少年與少女共犯殺人罪，依法減刑後，各判少女8年與少年9年徒刑。新北地檢署表示，量刑過輕，將依法提起上訴。

檢警查出，行凶少年、少女與被害學生就讀同一國中但不同班，少女於去年12月25日12時許至被害學生班級，因細故與被害學生發生口角後心生不滿，找少年一起回被害學生班上叫囂，導致雙方衝突。

檢警追查，少年先出拳毆打受害學生頭部後，再從口袋拿出1把彈簧刀，朝被害學生頸部、胸部、背部刺擊數刀；期間少女向一旁欲阻攔者喊「沒你的事就滾」，還說「給他死」等。

檢警調查，被害學生因此受有心臟、肺臟、腎臟損傷及大量出血而死亡。新北地檢署今年5月依殺人罪起訴少年與少女，全案由新北地院少年法庭審理。

少年法庭審酌，被害人寶貴生命消逝且造成家屬巨大傷痛，檢察官及被害人家屬都請求從重量刑；以及少年與少女在少年觀護所經多次晤談，已漸能覺察並反省自身過錯及不當言行等情狀，先依刑法第18條第2項「14歲以上未滿18歲人之行為，得減輕其刑」規定減刑後，依共同犯殺人罪判處少年9年徒刑、少女8年徒刑。