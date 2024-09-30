新北市國中生割頸命案一審輕判 衛福部表示難過遺憾

新北地方法院少年法院今日宣判，割頸殺人事件一審出爐，涉案的國中生兩人，分別被處少年犯殺人罪處有期徒刑9年、少女犯殺人罪處有期徒刑8年，引爆社會輿論不滿。衛生福利部保護服務司司長張秀鴛表示，對此案件都覺得難過跟遺憾，但是「我們不要放棄他們」。

張秀鴛指出，家庭、社會、學校都沒有到位，每個環節都有漏接的地方，站在政府或家長的立場來看，尤其是兒少發展的主管機關立場，國中生被判9年、8年刑期，是讓人很難過的事。

這起發生在去年12月25日、震驚全台的割頸殺人事件，起因於林姓少女因不滿楊姓少年，教唆「乾哥」郭姓少年動手傷人，造成楊姓少年不幸喪命。國教行動聯盟表示，該事件凸顯了少年觸法案件制度的嚴重缺失，也顯現「少年事件處理法」的修法未充分考慮台灣的實際需求。

國教盟經過九個月深入調查與分析，指出校園重大刑案至今未見任何改進措施，相關責任人應對社會交代。並強烈呼籲，必須對少年事件處理法進行徹底檢討與改革，以避免未來再有無辜生命犧牲。