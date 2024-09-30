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調查：逾半台灣人每周接觸詐騙 30%被害者一小時內受騙
Gogolook（走著瞧股份有限公司）旗下數位防詐APP Whoscall與全球防詐聯盟GASA（Global Anti-Scam Alliance）、ScamAdviser，今發布「亞洲詐騙調查報告-台灣篇」，解析台灣詐騙面貌。報告指出，台灣有超過五成民眾每周接觸到詐騙，更有近三成的被害者，與詐騙接觸後一小時內，會支付金錢或提供個資。
GASA《亞洲詐騙調查報告》針對亞洲多達13個地區、近2萬5000名受訪者進行調查，列出亞洲各國最常見的十大詐騙手法，整體而言「個資盜用」、「投資詐騙」與「購物詐騙」為亞洲所有國家共同的隱憂，而台灣民眾遭遇最多的威脅為個資盜用（24%），這與日本、新加坡、越南、中國等六個國家的情況相似，顯示個人資料安全問題日益嚴峻。
台灣詐騙手法其次是購物詐騙（15%）和企業冒名詐騙（13%），持續威脅消費者的財產安全。假冒親友詐騙與中獎、優惠詐騙則同以11%並列第四，反映詐騙手法多樣化且靈活運用人際信任及促銷心理。
其他常見的詐騙手法還包括投資詐騙、假帳單詐騙及慈善捐款詐騙，突顯詐騙防範已成為現代社會不可忽視的重要課題。Gogolook表示，韓國、馬來西亞、巴基斯坦與印尼，則以投資詐騙最猖獗。
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