調查：逾半台灣人每周接觸詐騙 30%被害者一小時內受騙

Gogolook（走著瞧股份有限公司）旗下數位防詐APP Whoscall與全球防詐聯盟GASA（Global Anti-Scam Alliance）、ScamAdviser，今發布「亞洲詐騙調查報告-台灣篇」，解析台灣詐騙面貌。報告指出，台灣有超過五成民眾每周接觸到詐騙，更有近三成的被害者，與詐騙接觸後一小時內，會支付金錢或提供個資。

GASA《亞洲詐騙調查報告》針對亞洲多達13個地區、近2萬5000名受訪者進行調查，列出亞洲各國最常見的十大詐騙手法，整體而言「個資盜用」、「投資詐騙」與「購物詐騙」為亞洲所有國家共同的隱憂，而台灣民眾遭遇最多的威脅為個資盜用（24%），這與日本、新加坡、越南、中國等六個國家的情況相似，顯示個人資料安全問題日益嚴峻。

台灣詐騙手法其次是購物詐騙（15%）和企業冒名詐騙（13%），持續威脅消費者的財產安全。假冒親友詐騙與中獎、優惠詐騙則同以11%並列第四，反映詐騙手法多樣化且靈活運用人際信任及促銷心理。