虎林國中毒駕釀1死5傷引眾怒 新竹警迅逮「喪屍煙彈」藥頭

34歲彭姓男子16日吸食「喪屍煙彈」依托咪酯後，開車行經新竹延平路二段虎林國中前時，撞擊2輛機車釀1死5傷悲劇。新竹警方組成專案小組向上溯源，查獲30多歲郜姓藥頭販賣大量「喪屍煙彈」，訊後依毒品罪嫌送辦，法院裁定羈押禁見。

彭男16日開著白色賓士車，載著30歲彭女沿路蛇行偏移，經過虎林國中前路口時，突然打危險警示燈，接著就逆向朝行人穿越道上撞上去，當場撞擊2輛騎車載著孫子、孫女返家的阿公、阿嬤，並造成1死5傷，其中3名幼童傷勢嚴重。

警方在肇事的彭男車上搜出三級毒品一粒眠和俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，彭男警詢時也坦承吸食「喪屍煙彈」毒駕釀禍，整起事件也在新竹引起高度憤怒。

「喪屍煙彈」是新興毒品，去年開始在國內流竄，業者聲稱是「合法替代大麻」，吸引民眾嘗試，但卻造成多起毒駕及重大死傷事故。今年7月新北三重分局28歲警員黃瑋震執行巡邏勤務時，遭吸食「喪屍煙彈」的25歲黃男逆向撞死震驚各界，法務部也火速決議將依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯3類新興毒品列為三級毒品，並在2個月內火速完成法制作業。

新法通過後，新竹市警察局全力打擊該新興毒品，除積極布線查緝，亦陸續查獲多件依託咪酯菸彈案件。本月16日延平路發生毒駕致死案件後，新竹市警二分局、三分局及刑警大隊組成專案小組，彙整情資溯源查緝毒品上游，並報請新竹地檢署指揮偵辦。

警方鎖定30多歲郜姓藥頭涉有重嫌，25日持搜索票執行搜索，當場查獲郜男持有毒品安非他命10包（毛重9.9公克）、毒品咖啡包6包（毛重14.1公克）、菸油8罐、菸彈43罐、手機2隻、毒品吸食器等證物，警方訊後依毒品罪嫌送辦，地檢署複訊後，向法院聲請羈押，法院裁定羈押禁見。

據了解，郜男購入依托咪酯後，自行加入百香果、哈密瓜、藍莓的香味調料，再佯裝成電子菸販賣，每罐市價約可賣1千多元，43罐價值市價4萬3千元。

第二分局分局長林炎巨呼籲，民眾切勿因好奇心施用毒品，不但傷身，吸食後駕車更會造成往來公眾安全危害，並強調毒駕零容忍，警方會持續強力掃蕩販毒集團，精準溯源斷根，瓦解製、運、販毒組織，守護市民安全。

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