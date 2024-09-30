男嫌母亂擦藥持刀刺死她 見姊返家：「我殺了媽媽」

高雄市昨晚驚傳一起人倫悲劇！家住前鎮區的23歲鄭姓男子晚間6時43分許，疑因不滿49歲母親亂擦藥膏，屢勸不聽，兩人發生口角，鄭盛怒下，持水果刀朝母親刺殺3刀，其中1刀刺中頸動脈，致母親流血過多，送醫不治；鄭行凶後走下樓，見姊姊返家吐露「我殺了媽媽」，姊姊急請鄰居報警，鄭被依現行犯逮捕。

警方調查，無業的鄭男和父母及姊姊一家四口同住在前鎮區瑞忠街公寓3樓，昨晚6時43分許，父親騎車出門接女兒，豈料，鄭男見葉姓母親又在擦藥膏，精神狀況不穩，先前擦了藥膏，會四處亂抹，鄭見母親屢勸不聽，雙方起了口角。

鄭一氣之下，持水果刀朝母親頸部前後刺殺約3刀，其中1刀刺中母親頸動脈，導致鮮血噴濺，葉母倒臥客廳血泊中，鄭男見狀，失神走出家門，在一樓呆立不知所措。

當時，剛好鄭男的父親將女兒接送至機車停車處，女兒先徒步返家，手腳和衣服沾有血跡的鄭男見到姊姊吐露「我殺了媽媽」，鄭女當下央請鄰居幫忙報警，約4、5分鐘後，鄭男父親返家，得知妻子竟遭兒子殺害，痛心不已。

警方獲報趕抵現場，救護人員見葉母頸動脈大量出血，已無呼吸心跳，緊急送往阮綜合醫院搶救，仍因傷重宣告不治。警方將鄭男依殺害直系血親尊親屬罪現行犯逮捕，並查扣水果刀。由於夜間不偵訊，警方今早提訊鄭男，釐清案情。

據了解，鄭男長期失業在家，母親精神狀況不穩，鄭男父親原本在私人公司上班，也已退休，鄭男姊姊一個月前辭職待業中，一家人長期處在高壓環境之下，豈料卻發生憾事，警方今已報請檢察官相驗葉母遺體，釐清確切死因。

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