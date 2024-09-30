為孩子重新振作 媽媽戒毒成功

衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，擁有童年逆境經歷的個案，需要包含藥物與心理治療在內的整合性治療模式，透過創傷知情照護，使其能逐步創傷造成的影響，增進自我察覺與調適的能力，給予自己及下一代更好的照顧。示意圖／Ingimage 廿多歲陳小姐使用甲基安非他命，法院宣判緩起訴，為了腹中寶寶，她有心振作、重新開始，接受心理諮商等「創傷知情照護」，順利脫離毒癮，待孩子出生後，她與母親共同照顧新生命。

衛福部桃園療養院副院長李俊宏表示，該名個案幼年悽慘，父親酗酒後常毆打妻小，精神、物質生活均未能獲得滿足，常處於挨餓狀態，小五即有自殺意念，國二時結交男友，輟學離家，使用毒品，為了賺取生活費，一度成為藥頭，多次入監服刑。

李俊宏說，個案懷孕後，決心戒毒，接受「創傷知情照護」，搭配藥物治療，持續二個多月未再使用毒品。

「女性毒品成癮者加入治療計畫，確實多半都是為了孩子」。陽明交通大學公衛所教授陳娟瑜說，一名年約四十多歲女性因使用海洛因入獄，正接受美沙東替代療法，動機就是不希望孩子覺得她是很糟的媽媽，發誓在孩子大學畢業之前，成功戒毒。

研究發現，有童年逆境經驗個案為憂鬱症高風險族群，因體內壓力系統及情感連結失調，以致抗憂鬱劑治療效果不佳，反應率僅百分之十五，遠低於一般民眾治療反應率百分之八十五。

李俊宏表示，童年逆境經驗族群需要整合性治療模式，藥物與心理治療雙管齊下，透過「創傷知情照護」，逐步降低創傷對於身心所造成的影響，這是一個「補破網」的療程，希望個案主動求助，給自己一次機會，讓下一代可以獲得更好的照顧。

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