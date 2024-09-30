75％吸毒女性 有童年創傷

國衛院調查發現，童年飽受「逆境經驗」的女性，成年後容易使用毒品。圖／AI生成 國衛院調查發現，童年飽受「逆境經驗」的女性，成年後容易使用毒品；此外，超過一半的藥物濫用女性曾遭受家暴、親密暴力，母親如遭家暴、性虐待，女兒長大後容易陷入藥愛風險。

研究主持人國衛院神經及精神醫學研究中心合聘研究員、陽明交通大學公衛所教授陳娟瑜表示，童年逆境經驗為兒童或青少年時期經歷高壓力或潛在創傷性事件或情境，過往研究指出，童年逆境經驗將影響成年後的依附型態與親密關係。

研究團隊調查社區十六至四十五歲使用毒品女性，進一步分析二一九名年輕女性於十二歲前童年逆境經驗，包括父母分居或離異、同住家人有酒精、非法或處方成癮藥物等物質濫用者，及情感疏忽、身體疏忽、情感虐待、身體虐待、性虐待等十種經驗。

結果顯示，在所有逆境經驗中，以父母分居或離異占比最高，達百分之五十一點一，其次為有物質濫用的同住家人百分之卅七點九，曾遭受情感疏忽占百分之卅點一。

此外，超過四分之三女性毒品使用者曾經歷至少一項童年逆境經驗，其中百分之卅八點八經歷過四項以上；在不良親密關係中，超過三分之一曾於性行為過程中使用毒品（藥愛），超過一半遭受過語言、肢體等親密暴力。

「童年逆境經驗顯著提升了成年後遭遇不良親密關係的風險。」陳娟瑜說，經歷過四項以上逆境的女性，出現藥愛風險比一般女性增加二點二六倍，遭親密暴力風險增四點六八倍。

在逆境經驗的子項目中，以目睹女性照顧者（媽媽）受暴和性虐待，與自身長大後的藥愛風險相關性最強。至於情感疏忽和同住家人有物質濫用，則分別與親密暴力和未成年性行為風險增加有關。

衛福部統計國人兒虐人數逐年增加，衛福部桃園療養院副院長李俊宏表示，受虐兒童均有童年逆境經驗，司法、社福、醫療等單位提供更多的資源，在兒童身心未形成重大創傷之前，給予整合性治療及照顧。

對於女性毒品使用族群，陳娟瑜建議，政府評估其童年是否承受過逆境經驗，並提供「創傷知情照護」，以期減少相關傷害，促進長期復元。

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