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童年缺愛易染毒 醫：壓力中樞失調

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

幼年遭受家暴、身心虐待、性侵害等創傷，成年後容易成為毒蟲。圖/AI生成
幼年遭受家暴、身心虐待、性侵害等創傷，成年後容易成為毒蟲。圖/AI生成
幼年遭受家暴、身心虐待、性侵害等創傷，成年後容易成為毒蟲，衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，原因在於體內壓力中樞過度活化、失調，造成從大腦到身體長期慢性發炎，進而引發情緒、行為等問題，成年後，自殺風險為一般人十五倍。

李俊宏表示，童年遭受創傷的女性多於男性，包括遭受家暴、性侵害、照顧疏忽等，一旦接觸毒品，往往成為放鬆、抒發情緒的管道，其生心理狀態因創傷經驗而造成長期病理變化，以致反覆使用毒品，最終成癮，對毒品等成癮物質的依賴強度也會高於男性。

他說童年創傷者長期處在「缺愛」環境，缺乏自信，很怕不被人愛而過度依賴對方，如果遇到使用毒品的男性，可能一起吸毒，且因期望獲得情感認同，即便知道吸毒是壞事也無法分開，甚至吸毒後進行性行為，希望透過「藥愛方式」，維持與對方的關係。

陽明交通大學公衛所教授陳娟瑜提醒，家長千萬不要以「早知道就不要生你」等言語來羞辱孩子，這類情感虐待嚴重破壞親子關係，到了青少年階段，常對外尋求認同感及情感依靠，增加使用毒品、加入幫派等機率；女性為了情感寄託，在複雜環境懷孕生子，下一代也成為兒虐、家暴等高風險族群。

李俊宏表示，因成癮問題尋求醫療協助者中，約七成五有過童年逆境創傷經驗，若納入情感疏忽等冷暴力，比率達到八成六，成年後自殺風險顯著增加，也容易合併精神疾病。

他強調，童年遭逢逆境經驗，除增加使用成癮物質、憂鬱症等風險，因身體處於慢性壓力、發炎反應，容易引發細胞及基因病變，增加心血管疾病、糖尿病、癌症等風險，甚至遺傳下一代，政府應重視此社會議題，擬定政策防範，提供治療。

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毒品 風險

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