墾丁凌晨查獲梅花鹿盜獵 屏北4男依竊盜、槍砲送辦

墾丁野外梅花鹿多，日前才遭控訴淪為盜獵者天堂，今天凌晨警方又查獲一起梅花鹿盜獵案；來自屏北4名犯嫌持原民自製獵槍均無登記持照，將依竊盜、槍砲等罪嫌送辦。

屏東縣警察局恆春分局墾丁派出所副所長蔡慶源接受媒體聯訪表示，29日凌晨2時許在台26線鵝鑾鼻路段，發現1輛自小貨車行跡可疑，攔查車上4人，分別為21歲王男、20歲曹男、22歲韓男、21邱男，並在車後方發現獵槍2把及梅花鹿屍體1頭，疑為盜獵，帶返勤務處所偵辦。

恆春分局表示，以往盜獵案多為鄰近地區居民，此案不太尋常，4人皆從屏北瑪家鄉前來，距離墾丁超過100公里，將調查是否有盜獵集團牽涉其中。

恆春分局指出，4人所持原民自製獵槍均無登記持照，全案將依竊盜、槍砲等罪嫌函送偵辦；另外，在國家公園內狩獵動物行為，違反國家公園法第13條，將移送處分機關進行裁處。

墾丁國家公園管理處指出，國家公園法第13條規定，任意獵捕動物處罰新台幣3000元罰鍰，若涉及非法持有槍械則違反槍砲彈藥刀械管制條例，可處3年以上、10年以下有期徒刑，併科700萬元以下罰金。

日前有民眾在臉書（Facebook）控訴墾丁是盜獵者天堂，附上梅花鹿遭射殺、鹿茸被取走後棄屍草叢照片；有家住墾丁社頂民眾表示，9月10日曾在清晨聽見槍聲，出外查看發現鹿茸已遭割走的梅花鹿1頭，且本月已聽過3次槍響。警方表示，犯下取鹿茸案與今天盜獵案並非同組人馬。