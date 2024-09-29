影／「黑寡婦」當寵物...台中毒犯求財運養蜘蛛 警扣35萬安毒

台中市蔡姓男子去年底交易毒品時，被檢警發現是毒品上手，蒐證後前往查緝，除了扣得市價35萬元的安非他命等毒品之外，還發現蔡飼養品種為「黑寡婦」的蜘蛛當寵物，蔡男解釋，因有俗諺「蜘蛛吊、財神到」，為了增加運氣，才會飼養，不過警方斥責，從事不法，天理難容，警詢後依毒品罪送辦，法院裁定羈押，近日由檢方偵結起訴。

台中市市刑大在去年底偵辦毒品案件時，展開溯源行動，發現蔡姓男子（31歲）涉有重嫌，趁蔡毒品交易時，實施圍捕，將蔡查緝到案，先在蔡男身上查扣市價約7000元的安非他命1包（重3.5公克）及手機1支等證物。

警方再經蔡同意後，前往北區篤行路租屋處搜索，查扣市價33萬元的安非他命7包（166.2公克）、市價2.1萬元的毒品咖啡包9包（重42.4公克）、電子磅秤2台、贓款1.84萬元、吸食器1組及手機8支等證物。

警方查緝時發現，蔡男有飼養一隻品種為「黑寡婦」的蜘蛛，還向警方解釋「蜘蛛吊，財神到」，蜘蛛又被稱為「喜子」，是喜慶、財富的好兆頭，蜘蛛的外形接近國字的「喜」，被賦予好運的象徵，不過警方斥責，從事毒品交易不法，就算飼養帶有喜氣的寵物，也天理難容，躲不過法網，警詢後依毒品罪送辦。

台中市刑大隊長李明道呼籲，毒品對社會造成嚴重危害，市民應該重視毒品問題並遠離其侵害，警方也需要市民的支持和合作。若發現可疑的不法情事，應立即向警方報案，警方將不遺餘力取締毒品犯罪，共同維護本市治安。