快訊

朱亞虎認罪！李文宗仍否認 京華城案2人行收賄罪收押理由曝光

「任天堂有瑪利歐」那PlayStation會想到誰？玩家曝：最有潛力剩它了

0050「72法則」6年本金翻一倍、20年推估10倍！ 夏綠蒂：即便每年買在股價高點也能賺錢

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「黑寡婦」當寵物...台中毒犯求財運養蜘蛛 警扣35萬安毒

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓男子去年底交易毒品時，被檢警發現是毒品上手，蒐證後前往查緝，除了扣得市價35萬元的安非他命等毒品之外，還發現蔡飼養品種為「黑寡婦」的蜘蛛當寵物，蔡男解釋，因有俗諺「蜘蛛吊、財神到」，為了增加運氣，才會飼養，不過警方斥責，從事不法，天理難容，警詢後依毒品罪送辦，法院裁定羈押，近日由檢方偵結起訴。

台中市市刑大在去年底偵辦毒品案件時，展開溯源行動，發現蔡姓男子（31歲）涉有重嫌，趁蔡毒品交易時，實施圍捕，將蔡查緝到案，先在蔡男身上查扣市價約7000元的安非他命1包（重3.5公克）及手機1支等證物。

警方再經蔡同意後，前往北區篤行路租屋處搜索，查扣市價33萬元的安非他命7包（166.2公克）、市價2.1萬元的毒品咖啡包9包（重42.4公克）、電子磅秤2台、贓款1.84萬元、吸食器1組及手機8支等證物。

警方查緝時發現，蔡男有飼養一隻品種為「黑寡婦」的蜘蛛，還向警方解釋「蜘蛛吊，財神到」，蜘蛛又被稱為「喜子」，是喜慶、財富的好兆頭，蜘蛛的外形接近國字的「喜」，被賦予好運的象徵，不過警方斥責，從事毒品交易不法，就算飼養帶有喜氣的寵物，也天理難容，躲不過法網，警詢後依毒品罪送辦。

台中市刑大隊長李明道呼籲，毒品對社會造成嚴重危害，市民應該重視毒品問題並遠離其侵害，警方也需要市民的支持和合作。若發現可疑的不法情事，應立即向警方報案，警方將不遺餘力取締毒品犯罪，共同維護本市治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市蔡姓毒犯為求好運，飼養蜘蛛，警方收網時發現，另外查扣市價超過35萬元的安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓毒犯為求好運，飼養蜘蛛，警方收網時發現，另外查扣市價超過35萬元的安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓毒犯為求好運，飼養蜘蛛，警方收網時發現，另外查扣市價超過35萬元的安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓毒犯為求好運，飼養蜘蛛，警方收網時發現，另外查扣市價超過35萬元的安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓毒犯為求好運，飼養蜘蛛，警方收網時發現，另外查扣市價超過35萬元的安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓毒犯為求好運，飼養蜘蛛，警方收網時發現，另外查扣市價超過35萬元的安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓毒犯為求好運，飼養蜘蛛，警方收網時發現，另外查扣市價超過35萬元的安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓毒犯為求好運，飼養蜘蛛，警方收網時發現，另外查扣市價超過35萬元的安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝

台中市 毒品 蜘蛛

延伸閱讀

影／人茫車突停路中央 三重警巡經一查…11顆煙彈8顆已吸空

因禍得福！女子被蜘蛛咬傷好不了 檢查發現罹患三期腎臟癌

影／「姐仔」販毒...海巡、警方聯手出擊 一舉搗破毒品供應鏈

掛假牌北上弔唁大哥！無照19歲賓士女掛假車牌載2男持毒遭逮

相關新聞

雙北滿50歲員警逾2成 勤務吃重

雙北警力逐年老化，北市平均4人就有1人超過50歲，新北約5人有1人滿半百，恐影響外勤勤務需求。北市警局表示，目前外勤主力...

離職、年改 警力老化連鎖效應

北市警局老化嚴重，且離職率增加，基層員警坦言，與政府年金改革有關，警察退休金遭大砍，資深員警寧願多撐5年到屆齡退休；北市...

靠泡麵度日...嘉縣曝險少年走出吸毒家庭 努力工作還債33萬元

嘉義縣杜姓少年幼年喪父、母親吸毒，家境困難，僅國中學歷的他求職碰壁，每天以泡麵果腹，嘉義縣少年隊及少輔會助他找到工作，還...

影／「黑寡婦」當寵物...台中毒犯求財運養蜘蛛 警扣35萬安毒

台中市蔡姓男子去年底交易毒品時，被檢警發現是毒品上手，蒐證後前往查緝，除了扣得市價35萬元的安非他命等毒品之外，還發現蔡...

北市警老化年逾50歲占1/4 基層警：與退休金被砍有關

北市警局實際員額7823人，警民比為321人，根據審計部報告，北市員警缺額尚未補足，且警力逐漸高齡化，其中警員年齡逾50...

影／人茫車突停路中央 三重警巡經一查…11顆煙彈8顆已吸空

劉姓男子昨天下午涉嫌邊吸毒煙彈邊開車，行經新北市三重區忠孝路二段精神恍惚將車停在路中央。三重警方巡邏經過趨前查看，赫見劉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。