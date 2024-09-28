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靠泡麵度日...嘉縣曝險少年走出吸毒家庭 努力工作還債33萬元

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣杜姓少年幼年喪父、母親吸毒，家境困難，僅國中學歷的他求職碰壁，每天以泡麵果腹，嘉義縣少年隊及少輔會助他找到工作，還清33萬元債務，重獲新生。今天恰逢杜姓少年生日，少年隊準備蛋糕為他慶生，他許願未來要回饋社會，場面相當溫馨。

杜姓少年家境貧困，家中還有一名妹妹，每天過著有一餐沒一餐的日子，連續3、4個月以泡麵果腹，且因母親吸毒，兄妹每天處在曝險環境中，嘉義縣警察局少年隊今年1月起實施「拉他一把，點亮少年光明燈」專案，杜男是首名接受輔導的少年，成功翻轉人生。

杜姓少年只有國中學歷，雖有工作意願，但求職就業屢遭婉拒，少年隊組長林志鴻擔心少年走上偏途，運用自身人脈為他在朴子一處營造工地找到工作，積極充當勞資雙方溝通橋梁，還到工地鼓勵、告誡他要遵守職場規則，引導初入職場的少年適應工作環境。

杜姓少年說，原本在外欠債33萬元，包括向朋友借錢、機車和手機貸款、交通罰單等費用，林志鴻為他制定還款計畫，每月還債3萬元，由工地老闆從薪資5萬元中撥給債權人，其餘才會發薪水，如今已將所有債務還清，且累積5萬多元存款，希望未來愈來愈好。

少年隊長何高成說，杜姓少年認真工作，加班賺錢還清債務，還考取工作專業證照，今天恰逢杜姓少年生日，特別為他準備一個大蛋糕，還邀請工地老闆一起到少年隊慶生，鼓勵他走向光明改善全家生活。杜姓少年當場許願，希望將來有能力回饋社會，場面相當溫馨。

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嘉義縣杜姓少年走出吸毒家庭，靠自己能力努力工作，嘉義縣警察局少年隊今天為他慶生。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣杜姓少年走出吸毒家庭，靠自己能力努力工作，嘉義縣警察局少年隊今天為他慶生。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣杜姓少年走出吸毒家庭，靠自己能力努力工作，嘉義縣警察局少年隊今天為他慶生。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣杜姓少年走出吸毒家庭，靠自己能力努力工作，嘉義縣警察局少年隊今天為他慶生。記者黃于凡／翻攝

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