影／人茫車突停路中央 三重警巡經一查…11顆煙彈8顆已吸空

劉姓男子昨天下午涉嫌邊吸毒煙彈邊開車，行經新北市三重區忠孝路二段精神恍惚將車停在路中央。三重警方巡邏經過趨前查看，赫見劉男口袋掉出毒煙彈，（經查11顆其中8顆已吸空）喝令下車受檢。劉男坦承吸食，警帶回偵辦，警詢後依法送辦；另依道交條例開處兩張舉發單。

據了解，劉姓男子（60歲）是一名工人有多項前科，昨天下午2時許，劉男疑似邊開車邊吸食依托咪酯煙彈，途中行經新北市三重區忠孝路二段99號之1前吸到精神恍惚，劉男人車停止在路中央。

轄區三重警分局厚德所員警巡邏經過，以為劉男身體不適趨前詢問，不料，劉男開窗眼神空洞回應「我在想事情」，突然劉男口袋掉出依托咪酯煙彈，警喝令下車受檢，並查扣11顆依托咪酯煙彈（8顆為空煙彈）、總毛重86.55公克依托咪酯煙油2罐，劉男坦承邊吸食依托咪酯煙彈邊開車，連同證物一併帶回查辦。

偵查時，劉男辯稱毒煙彈是朋友給他的，但交待不出是何人所給？警詢後依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌送辦；另依道路交通管理處罰條例第35條1項2款、第35條第9項之規定，駕駛人吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品，開處最高12萬罰鍰，並吊扣該汽機車牌照2年，並於移置保管該汽機車扣繳其牌照。

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