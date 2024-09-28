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影／北市婦遭詐50萬求警逮人 驚見18歲馬籍車手「來台邊玩邊賺錢」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

許姓婦人日前遭遇假投資詐騙，陸續交付50萬元，見遲未出金獲利驚覺受騙，報警處理，台北市警方介入將計就計，由許婦約出詐欺車手，當場查獲馬來西亞籍L姓男子，詢後依詐欺罪送辦，檢方複訊聲押獲准。

警方調查，55歲許婦經陌生網友推薦加入LINE投資群組，詐欺集團成員以保證獲利、穩賺不賠等話術誘騙許婦投資，許婦不疑有他，陸續交付50萬元投資，雖依指示下載的投資平台APP顯示投資有獲利，但遲遲無法出金，許婦才驚覺受騙，報警求助。

內湖分局內湖派出所員警獲報後介入偵辦，決定由許婦假意加碼投資，約出詐欺車手現身面交，雙方約定9月19日在內湖區某超商內面交，便衣員警待車手出現後上前逮人，當場查獲馬來西亞籍18歲L姓男子，並查扣作案用手機、假工作證等證物。

據悉，L男以觀光簽證入台1個月，供稱來台後尋覓打工機會，見網路訊息稱「能邊玩邊賺錢」便循線應徵，未料淪為詐欺車手觸法，且第一次犯案就被抓，警詢後依詐欺罪嫌將L男移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲押獲准，檢警將持續追查L男背後共犯。

警方表示，近期多有詐欺集團招募外籍人士擔任詐欺車手的案例，部分外籍人士假借觀光名義來台，犯後旋即出境，增加警方查緝難度，民眾若發現可疑情事，應主動聯繫警方處理，對於投資訊息也應保持警覺，如有疑慮可撥打165專線查證。

警詢後依詐欺罪嫌將L男移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲押獲准。記者李隆揆／翻攝
警詢後依詐欺罪嫌將L男移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲押獲准。記者李隆揆／翻攝
便衣員警待車手出現後上前逮人，當場查獲馬來西亞籍L姓男子，並查扣作案用手機、假工作證等證物。記者李隆揆／翻攝
便衣員警待車手出現後上前逮人，當場查獲馬來西亞籍L姓男子，並查扣作案用手機、假工作證等證物。記者李隆揆／翻攝
便衣員警待車手出現後上前逮人，當場查獲馬來西亞籍L姓男子，並查扣作案用手機、假工作證等證物。記者李隆揆／翻攝
便衣員警待車手出現後上前逮人，當場查獲馬來西亞籍L姓男子，並查扣作案用手機、假工作證等證物。記者李隆揆／翻攝

詐欺 詐騙集團 車手 馬來西亞

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