兩竹科工程師遭詐賭「逾1.2億元」離職跑路 警逮太陽聯盟10人

黑幫太陽聯盟新竹總會湖口組41歲陳姓前會長，糾集小弟鎖定竹科工程師，以假博奕真詐財方式，誘騙工程師上假博奕網站賭博，設下殺豬盤讓兩名工程師欠下上億元債務，兩名工程師共還款6千多萬元後，無力還債只好跑路；另外陳嫌等人還從事暴力討債、恐嚇取財等案件，刑事局偵查第九大隊獲報後偵辦，逮捕陳嫌等10人歸案。

刑事局日前偵辦詐欺及恐嚇取財案時，發現陳嫌等人涉嫌詐騙及暴力討債，警方發現，陳嫌3年前結識陳姓、郭姓兩名工程師後，誘騙兩人上他架設的百家樂網站賭博，陳嫌操控詐賭，讓工程師損失大筆金錢後，再放款給工程師並簽本票、借據，隨後再詐賭，如此循環下積欠大筆債務。

陳姓、郭姓工程師分別欠下8千多萬及4千多萬元債務，兩人分別償還3千多萬元債務後，實在無力還債，只好離職並搬離住家跑路，但陳嫌不願放過兩人，仍派小弟以站崗或貼討債海報方式要錢。

陳嫌等人也對外收購債權人的借據與本票，恐嚇被害人還錢，新竹一家清潔公司張姓老闆，因替人擔保欠下3百萬元債務，債權被陳嫌收購後，陳嫌要求還錢，還在張姓老闆的公司旁，以小貨車張貼討債海報方式要錢，還開走張的賓士車、保時捷抵債，多名債務人被陳嫌以類似手法討債，追討金額高達6千多萬元。