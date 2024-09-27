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3男從校園大門闖入毆打學生 新北要求檢討究責

中央社／ 新北27日電

校外人士從三重某高職正門闖入毆打校內學生，教育局今天說，嚴正要求學校檢討究責，加強大門警衛保全訓練，落實門禁管理與巡查，並請派出所加強巡邏，確保安全。

新北市三重某高職陳姓學生不滿詹姓學生，因此找來3名男子欲毆打詹生，未料3嫌認錯人，並毆傷汪姓學生，後來才找到詹姓學生並毆打詹生。三重警方表示，1小時破案，將陳姓學生等4人送辦。

新北教育局回應中央社記者詢問表示，依據校方回報，本案為校內學生發生衝突，其中，陳姓學生找校外人士，從正門伺機趁隙闖入校園毆打其他學生。

教育局說，嚴正要求學校務必檢討究責，加強大門警衛保全教育訓練，及落實門禁管理與校園巡查，同時協請派出所協助適度增加巡邏頻次，以確保校園安全

教育局表示，第一時間學校立即聯繫轄區警方協助處理，並完成校安通報，協助受傷學生就醫，提供必要協助。教育局要求學校關懷學生，配合相關調查。針對同校涉案學生，由學校連繫家長共同約束偏差行為。

教育局表示，持續督請學校妥適輔導涉案學生，加強校園法治及品德教育，也將邀學校討論提升安全對策措施。

這所高職的校長告訴中央社記者，詹姓、陳姓與汪姓學生都是進修部學生，昨天晚間進修部上課時，有3名校外人士趁有其他人在警衛室登記入校、校門欲關起來之際，趁警衛不注意時溜進校園，並到2間教室內分別打傷汪姓與詹姓學生。

他說，全校進修部學生約百名，晚間的校園不像白天人來人往，不過當時都有師長在教室內，當3名男子打傷汪姓學生後，師長已立刻通報校方並報警。

校長表示，針對受傷學生，學校會給予關懷輔導，也會聯繫學生家長協助後續法律訴訟事宜；針對教唆學生，也會以校規處理。此外，無論日間部或夜間部，校方會更嚴格要求警衛注意大門狀況。

教育局 校園安全

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