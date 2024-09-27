屏東7連霸議員王啟敏今晨在峇里島身體不適 搶救不治

屏東縣7連霸的國民黨籍議員王啟敏今晨在印尼峇里島傳出身體不適，送醫搶救後不治，消息傳回屏東，震驚地方。家屬目前正在商議後續處理事宜，正在緊急辦理護照，預計明後日前往峇里島。

據了解，這次王啟敏與友人同到峇里島旅遊，今天清晨5點多，在住宿飯店突感胸口不適，友人見狀緊急將他送醫，不過仍搶救不治。家屬獲悉商議後續處理事宜，緊急辦理手續，預計明後日前往處理後事。

69歲的王啟敏是屏東縣第五選區（佳冬、林邊、南州、崁頂4鄉）議員，從1998年起開始擔任議員，至今已當選並擔任11至19屆議員，7連霸成績實力雄厚。他深耕地方事務，服務用心，頗獲鄉親好評。