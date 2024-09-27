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追債變國道追撞 傷者釀3死收押
國道1號雲林段23日發生2輛轎車追撞造成3死1傷的重大車禍，廖姓女死者家屬質疑事故原因不單純，雲林地檢署前晚拘提受傷的邱姓男子，確認車禍起因為債務糾紛，當天雙方在台中市談判不成，廖女駕車離去被邱男一路追逐、逼車，車速甚至飆到時速190公里，到雲林路段釀成死傷事故，邱男訊後被聲押獲准。
檢警調查，9月23日晚間10時許，50歲廖姓女子開車載49歲鄭姓男子行經國道1號237.5公里斗南南下路段，遭後方23歲邱姓男子駕駛的轎車追撞，兩車失控衝撞護欄彈回車道翻覆，邱男所載的22歲蕭姓男子，還有廖女及鄭男3人都傷重不治，邱男則骨折住院治療。
廖女家屬指控，廖女生前與人有金錢糾紛，曾被跟蹤、擄走。檢方掌握廖女債務問題後，指揮警方組成專案小組調閱監視畫面追查，發現邱男的車從台中清水沿著台61線追逐廖女的車，又從國道3號再轉入國道1號，邱一路飆速達190公里還不時變換車道逼車，「百里追債」到斗南交流道附近發生擦撞翻覆釀成慘劇。
檢警認為邱男追車肇事涉嫌重大，因邱男傷勢穩定，將他拘提到案，邱坦承因廖女積欠債務未還，雙方在台中談判追討未成，廖女隨即駕車搭載鄭男離開，他才駕車搭載蕭男猛追，追到雲林不慎擦撞對方的車。
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