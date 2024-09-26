慣竊集團專挑電商平台無人店行竊 警逮5人送辦

謝姓男子為首的竊盜集團涉嫌鎖定蝦皮購物智取店，破壞繳費機偷走現金，並戴假髮變裝規避查緝，甚至刻意不在居住地基隆犯案。刑事局今天宣布逮捕謝男等5人，移送偵辦。

刑事局今天召開記者會，第四大隊副大隊長賴耀宗表示，知名電商平台在台北、台中等地的自助繳費取件商店自9月初陸續遭竊，共計發生18起。刑事局與各地警察局因此組成專案小組偵辦，發現為集團連續竊盜案，並查出以28歲謝姓男子為首的慣竊集團涉嫌。

警方查出，謝姓男子等人原以偷電纜變賣為主，平時居無定所，集團成員多數為通緝犯，自9月初起鎖定智取店犯案，2至3人為一組，分別擔任駕駛、把風、下手行竊的工作，且會先租車掛假車牌以規避追查。

警方表示，謝姓男子等人得知無人門市安裝有監視器，因此戴漁夫帽、刺青袖套、假髮變裝，再持工具破壞店內繳費機台偷取金錢，平均每起犯案時間僅17秒。

警方指出，謝姓男子等人平時以基隆為據點，但選定下手的無人商店地點卻在台北、台中等地；專案小組掌握線索後23日收網逮人，包含昨天在新北市永和區緝捕謝男時遭開車衝撞，員警開3槍制止，因地點鄰近副總統蕭美琴住處，引發關注。

警方表示，謝姓男子等人從9月初犯案至今，得手約新台幣百萬元，其中1家無人商店損失約37萬元。警詢後依加重竊盜罪嫌，將謝男等5人移送士林地方檢察署偵辦。

刑事局指出，此家電商平台店鋪，無店員協助且24小時營業，提供民眾便利卻成竊嫌下手新目標，已通報各警察機關加強巡守，並找業者針對機台及店鋪提供強化安全措施建議，如提升保全巡邏密度等，讓竊嫌難以再下手。