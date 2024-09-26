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疑赴印尼詐騙...刑事局聯手印尼當局峇里島逮102台人遣返 共59人收押

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

今年6月，刑事局打詐中心情資研析小組利用大數據分析，發現詐欺犯罪情資，相關犯嫌潛逃印尼，印尼當局6月26日在峇里島查獲102名國人涉嫌移民法案，外交部駐印尼代表處、警政署及移民署與印尼官方交涉，102名犯嫌分批遭印方遣返，7月4日由刑事局專案人員自印尼接押通緝犯嫌返台。

為釐清跨境電信機房犯罪情形，刑事警察局立即動員鑑識中心、科技中心採取生物跡證及數位鑑識等相關工作，以科技辦案，由刑事局偵查第六大隊報請檢方指揮偵辦，檢警抽絲剝繭，將遣返回國嫌犯再逮捕歸案，其中59人羈押禁見、5人因案入監。

打詐是當前國內重要治安工作，行政院打詐指揮中心指揮官馬士元，率隊視察刑事局，並慰勉偵破印尼峇里島詐欺集團有功人員。

馬士元說，打詐與民眾感受息息相關，賴清德總統非常重視詐騙議題，馬士元特別感謝刑事局在有關國際交涉、科學鑑識及犯罪偵查相關人員的努力，有效打擊詐欺集團並遏止嫌犯前往境外繼續詐騙，檢、警、調、移民等相關單位都要積極跨部會合作，且要強化國際合作，訊息共享、分進合擊，才能發揮實質打詐效果。

行政院打詐指揮中心今天前往刑事局，表揚打詐有功人員，圖左至右：刑事局副局長陳炯旭、局長周幼偉、行政院打詐指揮中心指揮官馬士元、副局長黃壬聰、副局長林信雄。記者廖炳棋/翻攝
行政院打詐指揮中心今天前往刑事局，表揚打詐有功人員，圖左至右：刑事局副局長陳炯旭、局長周幼偉、行政院打詐指揮中心指揮官馬士元、副局長黃壬聰、副局長林信雄。記者廖炳棋/翻攝

印尼 打詐 移民署

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