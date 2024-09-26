影／藏2千萬海洛英闖關入境 50萬沒賺到反成階下囚　

關務署台北關與航空警察局安檢大隊今年5月間，執行託運行李X光儀檢時，發現一件自泰國入境的行李之X光顯像有異並於以注檢，帶旅客通過海關行李檢查台時攔查，開箱查驗後在咖啡粉、痱子粉等容器內發現第一級毒品海洛英，總毛重4.709公斤，市值約新台幣2千多萬。案經4個多月偵察，逮捕吳姓犯嫌、吳姓及李姓上手並依法送辦。

航警局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧表示，吳姓犯嫌自泰國夾藏第一級毒品海洛英企圖闖關入境，他落網後向警方坦承，因經濟拮据缺錢花用，在友人以新台幣50萬元及免費招待至泰國旅遊利誘下，便同意幫忙從泰國攜帶毒品返台，沒想到入境時就被海關查獲。

張驄瀧指出，吳姓犯嫌自泰國旅遊後搭機返台欲領取託運行李通關時，由海關會同航警予以攔查，當場查獲託運行李內的高蛋白奶粉、咖啡包、沖泡飲包及痱子粉罐內夾藏第一級毒品海洛英4.709公斤。專案小組向上溯源，成功在7月19日於新北市三芝區逮捕吳姓上手到案，隨後又在8月6日循線逮捕李姓上手，全案依違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。

航警局呼籲，運輸、販賣第一級毒品者，依法可處死刑或無期徒刑，處無期徒刑者，得併科新台幣3000萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。

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