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影／警圍捕竊嫌開槍驚動副總統住處 在逃共犯全被逮
副總統蕭美琴新北市永和住處樓下附近，昨天傍晚4時許驚傳槍響，刑事局與台中警方北上追緝慣竊集團，謝姓男子面對警方圍捕開車衝撞，警方朝謝嫌汽車開3槍，謝男棄車逃跑仍被逮，警方深夜又在基隆逮捕三名竊嫌。
刑事局與台中警方等單位組成專案小組，追查一起重大竊盜案，大前天先逮捕游姓男子，昨天在汽車旅館外查緝謝嫌，當謝嫌開車駛出旅館時，警方上前攔截，謝嫌衝撞警方逃逸，警方立即開槍還擊。
據了解，游嫌、謝嫌與其他三名共犯，日前專門在蝦皮智取店，破壞繳款機後拿走現金，目前台中至北部，犯案至少18起，警方逮捕謝嫌及游嫌，目前仍在追捕其餘在逃共犯。
專案小組並不知道圍捕嫌犯地點附近就是副總統住處，開槍後，副總統維安人員聽到槍響嚇得外出查看詢問。
刑事局指出，今年9月上旬起，蝦皮智取店陸續發生歹徒入侵破壞繳費機竊取內部錢箱案件，共計發生18起案件，造成百萬餘元損失。
刑事局偵四大隊接獲情資後，研判是跨轄性、集團性的連續竊盜案件，與各案發地直轄市、縣市警察局共組專案小組偵辦，報請士林地檢署指揮偵辦，統整偵查資訊，清查數百支路口監視器畫面及宅配店鋪內監視器影像，比對竊嫌所使用之車輛、外觀特徵、走路樣態及犯案手法等，鎖定謝姓慣竊等人涉有重嫌。
謝嫌等人組成竊盜集團，其中有人還是通緝逃犯，居無定所，平日以偷竊、變賣贓物維生，9月間，鎖定宅配店鋪繳費機為犯案目標，以漁夫帽、刺青袖套、假髮等變裝方式，手持工具破壞機臺得手現金鈔匣後隨即逃逸，並懸掛失竊車牌掩護行蹤，規避警方查緝。
專案小組23日起陸續展開收網行動，查緝謝嫌等人到案，全案詢後依加重竊盜罪，移送士林地檢署偵辦。
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