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台東中毒案缺最後拼圖：小米來源、曾姓嬤解剖報告

中央社／ 台東縣26日電

台東農藥中毒3死案，檢警專案小組目前尚缺2塊最後拼圖，小米來源及首名死者曾姓阿嬤解剖報告；台東地檢署表示，持續調查、釐清中。

台東金峰鄉12名民眾疑似吃含有農藥的小米粽中毒，導致3人死亡6人住加護病房，目前尚有2人在加護病房，病情穩定。

案件進入第9天，衛福部的食餘、食材與製作器皿，以及死者血液、尿液採集報告陸續出爐。搗米臼內尚未煮熟的殘留小米含托福松量最高；另外，除了首名死亡的83歲曾姓阿嬤因到院前已死亡，沒有檢體外，其餘11人檢體都驗出托福松。

台東地檢署目前尚未接到曾姓阿嬤解剖報告，因此無法確定曾姓阿嬤死因；另外，檢警調查重點放在追查小米來源與存放過程，以釐清案情。

台東地檢署主任檢察官陳妍萩今天接受中央社記者電話訪問表示，有關小米來源部分專案小組持續調查中；另外，曾姓阿嬤解剖化驗正式鑑定報告，則因法醫研究所化驗項目非常細，也須謹慎比對，目前尚未出爐。

曾姓阿嬤家屬與其他中毒的11名當事人、親友，希望檢警儘速釐清案情，讓部落恢復正常氛圍。

中毒 台東 阿嬤

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