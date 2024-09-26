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北市三溫暖角頭遭槍擊案 警逮10人送辦

中央社／ 台北26日電

檢警偵辦威震集團吳姓董事長遭槍擊案，台北市刑警大隊今天表示，經蒐證2個月，掌握槍擊案背後主嫌為郝姓男子，循線逮捕郝男等10人送辦。法院裁定郝男以新台幣50萬元交保。

台北市大同區某三溫暖7月間發生槍擊案，造成2人受傷，其中1人為吳姓地方角頭也是威震集團董事長，吳男曾涉買凶槍殺萬華青山宮主委和洗錢案遭送辦；槍手33歲彭男犯案後自行到派出所投案。

台北市警察局刑警大隊發布新聞資料指出，此案發生後，市長蔣萬安及警察局長李西河極為重視，指示啟動數位科技戰情中心，組專案小組報士林地方檢察署指揮偵辦，彭姓槍手被羈押禁見。

警方表示，經專案小組深入偵查2個月，釐清涉案事證及共犯關聯性，掌握郝姓主嫌等10人涉案，並發現郝男等人在去年12月起就涉及多起組織犯罪案。

警方專案小組經檢方指揮，掌握郝姓主嫌等人居住地點，24日同步在台北市、屏東等處循線逮捕郝男等10人，查扣953萬餘元、毒品等物。警詢後依涉嫌違反組織犯罪防制條例、殺人未遂等罪嫌，把郝姓男子等10人移送士林地方檢察署偵辦。

警方表示，威震集團董事長吳男與1名男性友人7月10日在大同區某三溫暖遭槍擊受傷，吳男與友人均表示未與他人結怨。開槍彭姓男子犯案後，自行攜槍到派出所投案，辯稱因開咖啡館遭吳男索取保護費，心生不滿，才持已故友人託放槍枝獨自犯案；警詢後依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

士林地檢署檢察官過濾扣案卷證，懷疑槍擊案幕後主使疑為四海幫郝姓大哥，約談、拘提郝男等10人到案，昨天向法院聲押郝男、共犯李男；士林地方法院裁定郝男以50萬元交保、李男10萬元交保。

北市 槍擊 殺人未遂

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