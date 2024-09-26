峇里島102台籍客涉詐被捕 打詐中心慰勉專案小組

印尼峇里島移民局7月間逮捕涉網路犯罪外國人，包含上百名台灣人，刑事局清查發現102名台灣人涉案，陸續押解返台歸案。行政院打詐中心今天慰勉破獲此詐騙集團的專案小組。

警政署刑事警察局召開「慰勉偵破印尼峇里島詐騙集團案有功人員」記者會，包含行政院打詐指揮中心指揮官馬士元、刑事局長周幼偉等人皆出席。

刑事局以新聞資料指出，近期假投資詐騙案件猖獗，打詐中心情資研析小組日前透過大數據分析發現犯罪情資並著手偵辦，掌握嫌犯潛逃印尼且遭當地警方逮捕。

刑事局表示，印尼警方6月26日在峇里島共查獲102名台灣人涉違反當地移民法，獲報後研判是跨境電信詐騙機房，由外交部駐印尼代表處等單位，積極與印尼移民總局洽談移交相關事證及安排遣返涉案人員回台。

刑事局指出，在峇里島遭逮的102名台灣籍嫌犯，從6月29日起分批遭印方遣送返台，並由刑事局專案人員赴印尼押解回台，後續由台中地檢署指揮偵辦，遭遣返102名嫌犯，其中59名羈押禁見、5名因案入監。

刑事局表示，總統賴清德非常重視打擊詐騙，此案為跨國詐騙案，行政院打詐指揮中心指揮官馬士元今天特別赴刑事局慰勉此案執行國際交涉、科學鑑識及犯罪偵查專案小組成員。

刑事局指出，打詐中心期盼持續有效打擊詐騙集團，並遏止赴境外從事詐騙，且要求檢警調、移民等單位應積極跨部會合作及強化國際合作，共享訊息，才能發揮實質打詐效果。