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販毒集團交易海巡署台南查緝隊逮正著 4男女送辦

中央社／ 台南26日電

海巡署台南查緝隊今天宣布破獲販毒集團，一舉逮獲李姓男子等4名男女，其中1人是通緝犯，同時起出海洛因、安非他命等市價約新台幣160萬元毒品，依法送辦。

海巡署台南查緝隊今天告訴中央社記者，台南查緝隊獲報台南市51歲邱姓女子因毒品案遭通緝，卻仍在台南、高雄一帶販毒，9月3日掌握行蹤後，利用邱女跟毒品上游在台南市安南區交易前，先控制邱女行動。

台南查緝隊接著埋伏等候，待54歲李姓男子、45歲賴姓女子、34歲曾姓男子3人共乘一輛車抵達現場，一舉成擒，且從車中起出723.7公克海洛因、80.6公克安非他命及現金18萬餘元等。

台南查緝隊調查，李男等人專程從中部駕車南下與邱女交易，再由邱女在南部地區販售毒品；詢後依毒品罪嫌送辦，且將持續追查毒品來源。

台南 毒品 海巡署

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