影／「姐仔」販毒...海巡、警方聯手出擊 一舉搗破毒品供應鏈
海巡署偵防分署台南查緝隊4月據報，綽號「姐仔」51歲邱姓女通緝犯在南部地區涉販毒牟利，經蒐證，日前掌握邱女行跡，埋伏時剛好撞上54歲李姓男子開車前來疑似供貨，逮捕邱女、李及同行45歲賴女、34歲曾男，在車上起出海洛因723多公克、安非他命80多公克等物，市價上百萬元。
台南查緝隊日前接獲線情，毒品通緝犯邱女在南部地區販售毒品予不特定人士牟利，與台南市警三分局及彰化縣員林警分局成立專案小組，報請台南地檢署指揮偵辦。專案小組經5個月不捨晝夜行動蒐證及研析比對，掌握邱女行蹤及販毒事證據。
專案小組在查緝過程中，掌握邱女毒品源頭為李，即針對李資料比對分析，3日在邱女住處埋伏時，剛好撞上李開車，車上載著賴女及曾2人前來供貨。經確認李車後，隨即上前攔查，當場在車內及隨身提袋查獲海洛因723.7公克、安非他命80.6公克，以及現金18萬多元、吸食販賣器具等販毒證物。
據調查，該批毒品市價超過150萬元。而專案小組及時查獲，有效阻隔毒品流入市面，危害國人健康。經詢問後，將邱女、李、賴女及曾等4人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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