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幫派大哥涉唆使槍擊遭聲押 士院裁定50萬交保

中央社／ 台北26日電

士檢偵辦威震集團吳姓董事長等人遭槍擊案，懷疑四海幫郝姓大哥為幕後指使，昨天向法院聲押郝男、共犯李男；士院今天表示，郝男以新台幣50萬元交保、李男以10萬元交保。

警方調查了解，威震集團董事長吳姓男子與1名男友人今年7月10日在台北市大同區遭槍擊受傷，吳男與友人均表示，未與他人結怨；據了解，吳男為台北市地方角頭，曾因涉及買凶槍殺萬華青山宮主委及洗錢案被送辦。

開槍的彭姓男子犯案後，自行攜槍到台北市警察局大同警分局寧夏派出所投案，並辯稱因開設咖啡館遭到吳男索取保護費，心生不滿，因此才持已故友人託放槍枝獨自犯案；警詢後依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

士林地檢署檢察官過濾扣案卷證，懷疑槍擊案幕後主使疑似為四海幫郝姓大哥，隨即展開搜索行動，並約談、拘提郝男等10人到案。

檢察官複訊後認為，郝男及共犯李男涉犯組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇取財等罪嫌疑重大，有勾串滅證之虞，昨天向法院聲請羈押禁見；士林地方法院開庭訊問後，裁定郝男、李男均交保。

此外，檢察官另諭知共犯董男20萬元交保、蔡男10萬元交保、宋男5萬元交保，以及柯男、汪男、蒲男、李男均6萬元交保。

槍擊 殺人未遂

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