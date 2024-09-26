幫派大哥涉唆使槍擊遭聲押 士院裁定50萬交保
士檢偵辦威震集團吳姓董事長等人遭槍擊案，懷疑四海幫郝姓大哥為幕後指使，昨天向法院聲押郝男、共犯李男；士院今天表示，郝男以新台幣50萬元交保、李男以10萬元交保。
警方調查了解，威震集團董事長吳姓男子與1名男友人今年7月10日在台北市大同區遭槍擊受傷，吳男與友人均表示，未與他人結怨；據了解，吳男為台北市地方角頭，曾因涉及買凶槍殺萬華青山宮主委及洗錢案被送辦。
開槍的彭姓男子犯案後，自行攜槍到台北市警察局大同警分局寧夏派出所投案，並辯稱因開設咖啡館遭到吳男索取保護費，心生不滿，因此才持已故友人託放槍枝獨自犯案；警詢後依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。
士林地檢署檢察官過濾扣案卷證，懷疑槍擊案幕後主使疑似為四海幫郝姓大哥，隨即展開搜索行動，並約談、拘提郝男等10人到案。
檢察官複訊後認為，郝男及共犯李男涉犯組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇取財等罪嫌疑重大，有勾串滅證之虞，昨天向法院聲請羈押禁見；士林地方法院開庭訊問後，裁定郝男、李男均交保。
此外，檢察官另諭知共犯董男20萬元交保、蔡男10萬元交保、宋男5萬元交保，以及柯男、汪男、蒲男、李男均6萬元交保。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言