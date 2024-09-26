涉指使槍擊威震董座吳明達 四海幫大哥郝廣民羈押庭後50萬交保

四海幫大哥、新加坡舞廳大股東郝廣民長期混黑幫，租屋給屏東小弟，涉嫌指使槍手彭郁翰，朝威震集團董座吳明達開槍，檢警搜索拘提郝男和其小弟9名，查扣950萬元現金，郝男、李男複訊後遭聲押禁見，士林地方法院裁定各50萬、10萬元交保。

全案起源於今年7月10日下午吳明達及其小弟，在天龍三溫暖外閒聊，埋伏多時的33歲彭郁翰上前，涉近距離開槍，子彈打傷吳明達及其司機手腳，2人送醫後無生命危險。

檢警調查，彭男確為咖啡廳股東，但店員否認被討保護費，彭男曾在新加坡舞廳圍事，懷疑未吐實，可能受人指使開槍作案，其妻子挺大肚即將臨盆躲過收押，全案恐有影武者，循線搜索、拘提四海幫成員郝廣民及其小弟共10人到案。

檢警追查槍擊案起因疑為，「一條金項鍊」及「少年報案性侵」，郝男的小弟到北市一家三溫暖後金項鍊消失，少年在三溫暖遭6旬按摩阿姨脫褲硬上，身心受創提告性侵案，郝男找上三溫暖大股東「楊醫師」喬事件，李姓小弟開口竟索討賠償一千兩黃金，楊男透過關係找來吳明達出面協商，眾人再結下樑子，矛盾難以化解。

士檢、北市刑大依組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇取財未遂等罪嫌，搜、索拘提郝男等10人釐清案情，並在郝男住處保險箱查扣約950萬現金。