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涉指使槍擊威震董座吳明達 四海幫大哥郝廣民羈押庭後50萬交保

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

四海幫大哥、新加坡舞廳大股東郝廣民長期混黑幫，租屋給屏東小弟，涉嫌指使槍手彭郁翰，朝威震集團董座吳明達開槍，檢警搜索拘提郝男和其小弟9名，查扣950萬元現金，郝男、李男複訊後遭聲押禁見，士林地方法院裁定各50萬、10萬元交保。

全案起源於今年7月10日下午吳明達及其小弟，在天龍三溫暖外閒聊，埋伏多時的33歲彭郁翰上前，涉近距離開槍，子彈打傷吳明達及其司機手腳，2人送醫後無生命危險。

檢警調查，彭男確為咖啡廳股東，但店員否認被討保護費，彭男曾在新加坡舞廳圍事，懷疑未吐實，可能受人指使開槍作案，其妻子挺大肚即將臨盆躲過收押，全案恐有影武者，循線搜索、拘提四海幫成員郝廣民及其小弟共10人到案。

檢警追查槍擊案起因疑為，「一條金項鍊」及「少年報案性侵」，郝男的小弟到北市一家三溫暖後金項鍊消失，少年在三溫暖遭6旬按摩阿姨脫褲硬上，身心受創提告性侵案，郝男找上三溫暖大股東「楊醫師」喬事件，李姓小弟開口竟索討賠償一千兩黃金，楊男透過關係找來吳明達出面協商，眾人再結下樑子，矛盾難以化解。

士檢、北市刑大依組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇取財未遂等罪嫌，搜、索拘提郝男等10人釐清案情，並在郝男住處保險箱查扣約950萬現金。

前天除1名小弟警詢後請回，檢察官複訊後宋男5萬元、汪男6萬元、蒲男6萬元、李男6萬元、柯男6萬元交保；昨日檢察官陸續複訊郝男等4人，晚間諭令蔡男10萬元交保，董男20萬元交保，郝男、李男聲押禁見。士林地院召開羈押庭後，裁定郝男50萬元、李男10萬元交保。

四海幫大哥郝廣民遭檢警懷疑指使槍手彭男朝威震集團董座吳明達開槍，士林地院開羈押庭後裁定50萬元交保。圖／民眾提供
四海幫大哥郝廣民遭檢警懷疑指使槍手彭男朝威震集團董座吳明達開槍，士林地院開羈押庭後裁定50萬元交保。圖／民眾提供

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