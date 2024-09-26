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借錢買菸不成釀悲劇…兄持刀逼弟 遭反擊喪命

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

人倫悲劇。苗栗縣頭份市43歲劉姓男子前晚向弟弟借錢買菸不成，持菜刀威逼，雙方爆發扭打，劉男疑遭弟弟徒手勒斃，整個行凶過程被嫌犯女兒以手機錄下。警方當場拘捕弟弟，依傷害致死罪嫌送辦，檢警昨初步相驗，仍待解剖釐清確切死因。

消防局指出，前晚9時20分接獲報案，頭份市中正二路一棟透天厝民宅有一名男性昏倒，救護人員到場，發現一名家屬（弟弟）正壓制傷者，母親向救護人員說，因傷者拿刀要攻擊其他家人。當時傷者倒臥客廳沙發上，身體雖無外傷，但已無呼吸心跳。消防人員緊急CPR（心肺復甦術）後送醫搶救，仍宣告不治。

據了解，死者劉姓哥哥和弟弟（37歲）、媽媽（64歲）、弟媳（37歲）、女兒（16歲），以及2名姪女（15歲和13歲）共7人，同住一棟透天厝，哥哥工作不穩，弟弟目前從事衛浴行業，哥哥長期喜歡使喚弟弟和弟媳等人，兄弟感情不睦。去年10月哥哥對弟弟施暴，弟弟聲請家暴保護令，但尚未成案即在家人勸說下撤銷。

警方調查，前晚9時左右，弟弟剛下班回到家，哥哥開口向他借錢買菸，弟弟拿身上剩下的半包菸給哥哥，有點醉意的哥哥聽了不高興，轉身從廚房拿菜刀走進客廳，架在弟弟脖子上，弟弟不甘示弱反嗆「你這樣是恐嚇我」，要求在場的女兒拿起手機錄影，在場的媽媽、弟媳等人都加入勸架。

弟弟疑因長期被哥哥欺負，情緒失控起身和哥哥扭打，媽媽和弟媳都攔不住，最後徒手勒緊哥哥頸部，弟媳趕緊報警求助。

透天厝

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