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副總統永和住處傳槍響...警開槍逮慣竊 曾連偷8間蝦皮快取店、工地電纜

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

副總統蕭美琴永和住處樓下今天下午驚傳槍響，警開3槍圍捕逮竊嫌謝姓男子，他不僅橫行中部地區行竊多間蝦皮快取店，今開車北上偷走保二總隊新建工地內電纜。新北中和警方以車追人追到永和時，才發現謝男已遭刑事及台中警方連開3槍合力逮捕，漏夜帶返刑事局偵辦中。

副總統蕭美琴位於新北永和區仁愛路寓所旁30公尺，一間汽車旅館前在今天下午4時30分發生警匪追逐，嫌犯謝姓男子（28歲）涉嫌開車衝撞偵防車，員警朝汽車輪胎射擊3槍，車子明顯留下2彈孔，謝男追撞路邊數輛機車後停在仁愛路299巷底，並往旁邊水溝逃逸仍遭警方圍捕查獲。

據了解，謝男在中台灣8間蝦皮智取店到店竊案，店內收費機密集遭歹徒撬開竊取大量現金案件，刑事局四大二隊與台中市刑大、台中市三分局、大甲分局偵查隊等共同偵辦竊盜，警方調閱監視器，發現慣竊謝男習慣變裝後，持網路購買的變造假車牌貼牌後駕車行竊，今天從台中一路追緝至新北市。

中和警方今天下午2時許獲報，中和區景平路保二總隊新建工地下竊賊闖入偷走3捆電纜線，中和警方調監視品以車追人，下午4時許追到永和區仁路時，發現涉嫌行竊的謝男已遭刑事局及台中警方合力查獲到案。

副總統蕭美琴永和住處樓下今天下午驚傳槍響，警開3槍圍捕逮謝姓竊嫌，不僅行竊多間蝦皮快取店還偷保二總隊新建工地電纜。記者王長鼎／翻攝
副總統蕭美琴永和住處樓下今天下午驚傳槍響，警開3槍圍捕逮謝姓竊嫌，不僅行竊多間蝦皮快取店還偷保二總隊新建工地電纜。記者王長鼎／翻攝
副總統蕭美琴永和住處樓下今天下午驚傳槍響，警開3槍圍捕逮謝姓竊嫌，不僅行竊多間蝦皮快取店還偷保二總隊新建工地電纜。記者王長鼎／翻攝
副總統蕭美琴永和住處樓下今天下午驚傳槍響，警開3槍圍捕逮謝姓竊嫌，不僅行竊多間蝦皮快取店還偷保二總隊新建工地電纜。記者王長鼎／翻攝

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