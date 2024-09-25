威震董座槍擊案！四海幫大哥涉索討1千兩黃金 檢警拘查扣950萬現金

威震集團董事長吳明達在台北市天龍三溫暖外，遭彭姓男子槍擊。檢警調查，四海幫大哥郝廣民在新加坡舞廳旁租屋養小弟，大舉照顧屏東北上的小弟們，槍手彭男就是其一，昨士林地檢署搜索拘提郝男和其小弟9名，查扣950萬元現金，檢察官今下午陸續複訊郝男等4人。

全案起源於今年7月10日下午吳明達及其小弟，在天龍三溫暖外閒聊，埋伏多時的33歲彭男上前，涉近距離開槍，子彈打傷吳明達及其司機手腳，2人送醫後無生命危險。

彭男犯後至寧夏路派出所自首，交出1槍、11彈，槍枝為美軍制式手槍。彭男認罪供稱，他開在長安西路的咖啡店被吳明達索討保護費，心生不滿才會開槍示威洩憤。

檢警調查，彭男確為咖啡廳股東，但店員否認被討保護費，彭男曾在新加坡舞廳圍事，懷疑未吐實，可能受人指使開槍作案，其妻子挺大肚即將臨盆躲過收押，全案恐有影武者，昨日循線搜索、拘提四海幫成員郝廣民及其小弟共10人。

據悉，四海幫郝廣民在北部混跡多年，身為新加坡舞廳大股東，在舞廳旁租屋，專門豢養從屏東北上的「屏東幫」小弟，給予舞廳相關工作機會，宛如包吃包住，小弟們年齡從20歲至30多歲，義氣相挺，有骨氣不隨便低頭，對郝男忠心耿耿，關鍵案情堅不吐實，其中涉案槍手彭郁翰也曾是其一。

外傳，槍擊案起因「一條金項鍊」，郝男養的小弟到北市一家三溫暖後金項鍊憑空消失，郝男找上三溫暖楊姓大股東喬金項鍊一事，開口竟索討賠償一千兩黃金，當時市價約八千多萬元。楊男透過關係找來吳明達出面協商，不料，今年5月間又傳出少年在三溫暖遭6旬按摩阿姨脫褲硬上，身心受創提告性侵案，眾人再結下樑子，矛盾難以化解。

士檢、北市刑大昨依組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇取財未遂等罪，搜、索拘提郝男等10人釐清案情，並在郝男住處保險箱查扣約950萬現金。