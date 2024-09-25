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男高職生失聯出境泰國 校方：該生休學持續聯繫

中央社／ 高雄25日電

屏東1名18歲阮姓男高職生失聯1周，家屬報警後才發現他8日出境泰國，阮姓學生就讀高雄某高職，校方今天說，阮男新學期未註冊，目前休學，但會持續聯繫提供必要協助。

屏東縣警察局東港分局興龍派出所日前獲報協助查詢，發現阮姓高職生8日就出境泰國，依人口販運案件受理，並函文外交部請求協助。

從阮姓高職生與家屬的通訊軟體對話中可見，6日高職生打電話向家屬說要到桃園找朋友，直到17日上午10時40分到46分間，又接連撥打3通電話給家人，但家人沒有接到並於11時41分回撥電話，換成高職生未接電話，直到下午5時14分，家人傳訊息詢問高職生「人在哪裡呀」至今未讀未回。

校方今天表示，阮姓學生新學期未完成註冊手續且未到校，校方依照程序20日已雙掛號郵寄通知，根據法規，開學日後學生無故連續未到校超過7日，並經通知而未於期限內回校辦理請假、轉學或放棄學籍者，視為休學。

校方告訴記者，阮生上學期因長期曠課過多，被列為加強輔導學生，導師加強輔導。雖然阮生目前是休學狀態，但學籍仍在校，校方會繼續與家長連繫，表達關心，提供必要的協助，也盼阮姓學生平安歸來。

家人 屏東縣 泰國

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