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確認過眼神？新竹男北上面交毒煙彈 他納悶盯警：你不像警察
劉姓男子涉嫌透過社群軟體張貼販賣毒煙彈訊息，昨天警方網路巡邏發現誘出劉男在桃園市面交，雙方依約到場，警方表明身分，當場逮捕劉男，查扣相關證物帶回偵辦，警詢後依法送辦。
據了解，劉姓男子（25歲）涉嫌利用社群軟體「X」，以「蛋」圖示張貼販毒訊息。昨天晚上警方網路巡邏發現，誘出劉男於桃園市平鎮區延平路三段面交。當晚10時30分左右，劉男開車從新竹北上抵達，趁劉男拿出毒煙彈之際，警立即表明身分。
不料，劉男先是愣了一下，隨後面露狐疑問警一句「剛有確認過你的眼神，感覺不像警察」當場逮捕劉男，查扣總毛重22.8公克卡西酮煙彈4顆、總毛重87.92公克毒品咖啡包17包，一併帶回查辦，警詢後依毒品危害防制條例移送法辦；另對劉男採尿，釐清有無毒駕。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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