淡水社區主委砍人案另有共犯 警方今再拘2男依「殺人未遂」移送

新北市淡水某大型社區管委會廖姓主委等人，2日在社區管理室持刀砍傷2名租屋代管房仲，警方隔日將廖男等3人移送法辦，均交保候傳。由於被害人指稱嫌犯至少5人，警方擴大追查，今天再拘提2人同樣依殺人未遂罪嫌移送。

據了解，26歲王姓、25歲黃姓房仲，日前受房東委託處理房客被鄰居投訴的糾紛，向淡水區北新路184巷某社區管委會調資料時，被以房東（所有權人）未事先通知照會為由拒絕，雙方因此發生爭執。

有太陽聯盟幫派背景及傷害、組織犯罪等前科的46歲廖姓主委得知後，2日晚間邀約2名房仲到社區管理室談判，再度發生衝突。房仲遭持刀攻擊，黃男右手腕傷及神經，王男腹部被刺傷，2人破窗逃出管理室到街上求救。

嫌犯駕車逃逸之後，隔天廖男主動投案，警方另在台北市大安區、南港區拘提48歲蘇姓、30歲許姓男子到案，警詢後均依殺人未遂罪嫌移送士林地檢署，檢察官複訊後，廖姓主委10萬元、許男5萬元、蘇男8萬元交保候傳。