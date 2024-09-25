嘉義男開無牌車、對空鳴槍後逃逸嚇壞民眾 被逮稱「只是在趕狗」
嘉義縣大埔鄉台三線近日有一輛未懸掛車牌的轎車，從車窗內伸出空氣槍對空鳴槍，嚇壞路過的民眾，警方獲報鎖定嫌犯追查，向法院聲請搜索票逮人，昨天在查獲一把空氣手槍、一把土製獵槍，嫌犯自稱開槍是在趕狗，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例將他移送法辦。
警方表示，大埔鄉台三線日前有一名男子在車上對空鳴槍，車輛並未懸掛車牌，路過民眾見狀報警，現場雖無人受傷，仍循線追查鎖定嫌犯，向法院聲請搜索票逮人，當場查獲犯案槍支，依槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公眾往來安全罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。
據了解，嫌犯被逮捕到案後，自稱是為了驅趕路邊野狗才開槍，並沒有要傷人意圖，也沒有與人結怨。警方表示，持有槍枝是非法行為，將追查嫌犯是否涉及其他刑案，並將槍支送驗檢測殺傷力，持續向上溯源追查槍枝來源，提醒民眾切勿非法持有、使用槍枝。
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