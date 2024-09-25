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彰化賣粥嬤孫子疑被詐團拐走半年 期待中秋團圓夢碎

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

屏東1名18歲高職生9月17日失聯，疑與友人被詐騙集團拐往緬甸，家人心急如焚。彰化縣伸港鄉19歲高職生，今年3月也疑被詐騙集團騙到寮國，至今音訊全無，讓賣鹹粥阿嬤維生的73歲阿嬤，天天以淚以面，中秋節前還向縣議員賴清美打聽，但中秋團圓夢碎。

伸港鄉19歲黃姓高職生，高職沒有畢業，今年3月失聯，家人直到5月21日向警方報案，懷疑他被詐騙集團拐出國打工，經警方查證，是在3月4日搭機飛往泰國，後來轉到寮國。

黃姓高職生的父母離婚，自幼由阿嬤隔代教養， 每天推著攤車賣粥及麵線糊，一天收入不到500元，將唯一的孫子撫養長大，他高職沒有畢業，卻在今年3月間，突然背著背包出門，說要找朋友，至今音訊全無。阿嬤說，每天經過孫子的房間，看到床上沒人，都會流下淚來，希望警方協助，幫她把孫子平安找回來。

今年六月底，印尼峇里島移民局破獲詐騙集團，逮捕103名台灣人，阿嬤關切孫子是否在名單內， 但經警方查證，黃姓高職生不在名單，阿嬤一則以喜，喜的是孫子沒有涉及犯罪，憂的是孫子生死不明。

「每逢佳節倍思親」，阿嬤在今年中秋前，到縣議員賴清美服務處打聽孫子的消息，稱警方也一直沒有進度，希望警方早點幫忙找到人，期待能在中秋節團圓。

賴清美安慰她說，之前有人提供她的孫子在國外的照片，其中一人手臂有刺青，阿嬤看了以後，確認是她的孫子，至少人還是健在，希望警方能協助找到人。

和美警方表示，警方透過各種管道協尋，目前仍無黃姓高職生的下落，警方會持續努力。

彰化縣伸港鄉19歲黃姓高職生由73歲阿嬤（左4）隔代教養，如今失聯半年，讓阿嬤心急如焚。本報資料照片
彰化縣伸港鄉19歲黃姓高職生由73歲阿嬤（左4）隔代教養，如今失聯半年，讓阿嬤心急如焚。本報資料照片
彰化縣伸港鄉19歲黃姓高職生由73歲祖母（左4）隔代教養，如今失聯6個月，讓推攤車賣粥的祖母天天哭泣。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣伸港鄉19歲黃姓高職生由73歲祖母（左4）隔代教養，如今失聯6個月，讓推攤車賣粥的祖母天天哭泣。圖／縣議員賴清美提供

中秋節 詐騙集團 阿嬤

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