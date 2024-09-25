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他懷疑前妻婚內出軌…卡拉OK店內連開10多槍 傷前妻現任男友被捕
計姓男子和友人今晨在基隆市龍安街一家卡拉OK內，分持瓦斯槍、鎮暴槍射傷前妻的李姓男友等3人，傷者送醫後均脫險。警方上午到台北逮捕計男和莊姓女友、蔡姓友人，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪嫌偵辦。
據了解，20多歲計姓男子今年7月離婚，他懷疑前妻在離婚前就與李姓男子交往，今天清晨4點左右和女友、蔡男同車到基隆，進入疑前妻工作的卡拉OK店內，朝李男和江姓、張姓友入共開了10多槍。
李男左手掌、江男左大腿都被鋼珠射傷，張男的臉頰也被鋼珠謝傷。消防局接獲報案後，派遣人車到場，將3名男子送往衛生福利部基隆醫院急救，張男包紮後離院，李、江住院治療，3人均無生命危險。
基隆市警方獲報封鎖現場調查，店內有噴濺的血跡，找到10多顆瓦斯槍鋼珠子彈和鎮暴槍彈塑膠子彈。員警以車追人，今天中午前到台北分別逮捕計男等3人，查獲涉案槍枝，將3人帶回偵詢，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、傷害罪嫌偵辦。
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