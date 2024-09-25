南投竹山槍擊案 犯嫌開5槍射擊對方車輛逃逸

南投縣竹山鎮19日發生槍擊案，兩方人馬疑因先前糾紛積怨，駕車在街上相遇後，其中一方犯嫌朝對方車輛開5槍，犯案後駕車逃逸，竹山警分局報請檢方指揮，鎖定對象持續追緝。

南投縣警察局竹山分局19日獲報指出，竹山鎮大明路發生槍擊案，警方趕到時開槍犯嫌已逃逸，初步了解兩方人馬互相認識，疑因先前敬酒起糾紛，當天在竹山鎮狹路相逢，其中一方朝對方開5槍，5槍都打中車體，現場無人受傷，全案報請南投地方檢察署指揮偵辦。

檢警今天表示，開槍犯嫌逃逸，由於雙方互相認識，已鎖定特定犯嫌及車輛，持續全力追緝；由於犯嫌朝對方車輛射擊而非朝人員，初步認為警告、示威意味濃厚，不是金錢糾紛導致，兩方人馬當天都駕車，其中一方犯嫌當街持槍朝對方車輛射擊5槍。