台南販毒女屢犯不改 再賣500元安毒還求輕判...這次被判5年2月

李姓女子去年1月8日經由Messenger應允販賣500元的安非他命給王姓男子，兩人相約在超商面交，警方事後循線找上門，她供稱上游是陳姓藥頭，但查無實證，陳獲不起訴，但李女去年兩度販毒被判應執行3年2月，這次又販毒500元向法官求情，法官不為所動，認她為累犯判5年2月。

檢警調查，去年1月8日12時57分許，王透過Messenger向李女洽購500元甲基安非他命一包，同日下午1時30分許，兩人相約在台南某超商見面，當場交付甲基安非他命一包予王後，收取500元。經警方報請檢方偵查起訴。

李女坦承不諱，與王於警詢、偵查中所證情節相符，並有兩人Messenger對話紀錄截圖、手機門號上網歷程基地台位置表及2人相互指認的紀錄表佐證。

李女表示，販賣給王的毒品是同日上午在租屋處向陳姓藥頭當面購買。她和公設辯護人向法官求情，指她於偵查及本院審理中均自白販賣毒品及供出毒品來源，依法可減輕其刑，且情堪憫恕，酌量減輕。

然而，台南地院函詢台南地檢署，回覆李女指稱毒品上游為陳，但查無其他積極證據足以補強，陳所涉犯行不予起訴，無法依毒品危害防制條例相關規定減刑。

同時，李女前年2、3月間，販賣甲基安非他命，經台南高分院判處2年10月、2年，並定應執行刑為3年2月確定。而本案販賣毒品時間為去年1月8日，已於前案偵審程序進行中，李女已因販賣毒品案件為警查獲，並經檢察官偵查，仍不知警惕，再次販賣第二級毒品，認她並無明顯特殊原因與環境足以引起一般同情。

台南地院審酌，李女曾因施用毒品、販賣毒品案件，經法院裁定送勒戒處所觀察、勒戒及判處罪刑，李女不知警惕，仍販賣甲基安非他命，所為對社會治安及國人身心健康戕害甚深，惟李女本次販賣毒品對象僅1人，販賣數量尚微，認她犯販賣第二級毒品罪處5年2月，沒收犯罪所得500元，可上訴。