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威震吳明達遭槍擊案 檢警追影武者帶回四海幫大哥等9人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

威震集團董事長吳明達今年7月在台北市大同區天龍三溫暖外遭彭姓男子槍擊，外傳彭男曾是四海幫郝姓大哥手下，據悉檢警今約談郝男等9人，晚間已5人交保，郝男等4人夜間停止訊問，預計明天也將一併移送士林地檢署複訊。

檢警調查，吳明達及其小弟7月10日下午在天龍三溫暖外閒聊，埋伏多時的33歲彭男上前近距離開槍，子彈打傷吳明達及其司機手腳，2人送醫後無生命危險。

彭男犯後前往大同分局寧夏路派出所自首，交出1槍、11彈，自稱在長安西路上經營咖啡店，不滿曾遭吳明達索討保護費，開槍洩憤。

員警追查發現，雖彭男確實是所指咖啡廳股東，但案發後店內人員否認遭索討保護費；反而外傳彭男平時在新加坡舞廳圍事，曾跟隨四海幫大哥郝男，警方懷疑彭男犯案背後有影武者。

外傳事件源於台北市另家三溫暖老闆與角頭人士有金錢關係，後續該角頭勢力也有小弟在該三溫暖發生消費糾紛，雙方心結深化，吳明達獲悉後出面協調，不久即遭人當街槍擊，彭男疑是遭人教唆開槍報復。

此案由士林地檢署指揮台北市刑警大隊持續偵辦，歷經二月調查，檢警今早突發動拘提、搜索行動，兵分多路帶回郝男等9人釐清案情，警詢後陸續移送地檢偵辦。

截至今晚，檢方複訊後分別令宋男5萬元、汪男6萬元、蒲男6萬元、李男6萬元、柯男6萬元交保，郝男等4人因夜間停止訊問，預計明天才會移送至士林地檢署複訊，全案案由為組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇未遂等罪嫌，詳細案情仍待釐清。

士林地檢署指揮台北市刑警大隊偵辦吳明達遭槍擊案，經二月調查，今突發動拘提搜索，帶回四海幫大哥郝男等9人。記者李隆揆／攝影
士林地檢署指揮台北市刑警大隊偵辦吳明達遭槍擊案，經二月調查，今突發動拘提搜索，帶回四海幫大哥郝男等9人。記者李隆揆／攝影

北市 咖啡廳

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