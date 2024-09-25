騙投資飆股 會計師遭詐1.7億

警政署長張榮興說，詐騙集團話術誘人、手法一整套，連專業會計師都被騙1.7億元。記者陳儷方／攝影 投資詐騙正以各種手法滲透民眾生活，內政部打詐儀表板顯示，一個月受理兩萬件詐欺案，財損金額超過百億元，甚至連專業的會計師都會被騙。

警政署長張榮興昨在防範金融投資詐騙宣誓典禮致詞時表示，他有一位會計師朋友遭投資詐騙一億七千多萬元，另一位任職企業董事長的友人也被投資詐騙。

證交所等單位昨舉行防範金融投資詐騙宣誓典禮，與會的張榮興談到會計師友人遭詐騙的案例，他說，詐騙集團哄騙投資未上市飆股，讓被害人相信不是透過券商在證交所交易，所以都是現金面交，每次一面交一千多萬元，十幾次下來共一億七千多萬元，最後才驚覺被騙。報案後抓回負責面交的人、監控面交的人，以及車手，但被害人的錢第一時間就被匯到海外。他說，詐騙集團甚至還提供這支未上市公司的財報給會計師看，詐騙做整套，很難預防。

張榮興說，另一位遭詐騙的朋友是企業董事長，詐團成員在投資群組裡每天早安晚安問好，有一天突然出現飆股介紹，被害人投入資金後，展開「養、套、殺」策略，剛開始有獲利，等被害人要出清，詐團就關閉群組，投資本金被騙走，整個群組只有被害人一人被騙，其他人都是詐團假扮的。